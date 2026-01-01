Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το νέο έτος, δείτε φωτογραφία
Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το νέο έτος, δείτε φωτογραφία
Το ζευγάρι έστειλε ευχές για Καλή Χρονιά μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το 2026, πραγματοποιώντας μία κοινή βραδινή έξοδο πριν από την έλευση του νέου έτους.
Μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, οι δύο ηθοποιοί έκαναν ξεχωριστές αναρτήσεις, στέλνοντας ευχές στους ακολούθους τους για Καλή Χρονιά.
Ο Δημήτρης Λάλος κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας μαζί με τη σύντροφό του, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».
Δείτε την ανάρτησή του
Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να χορεύει μαζί με τον ηθοποιό με φόντο μία πισίνα, ευχόμενη: «2026! Καλή Χρονιά!».
Μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, οι δύο ηθοποιοί έκαναν ξεχωριστές αναρτήσεις, στέλνοντας ευχές στους ακολούθους τους για Καλή Χρονιά.
Ο Δημήτρης Λάλος κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας μαζί με τη σύντροφό του, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».
Δείτε την ανάρτησή του
Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να χορεύει μαζί με τον ηθοποιό με φόντο μία πισίνα, ευχόμενη: «2026! Καλή Χρονιά!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα