Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το νέο έτος, δείτε φωτογραφία
Μαριλίτα Λαμπροπούλου Δημήτρης Λάλος Πρωτοχρονιά

Το ζευγάρι έστειλε ευχές για Καλή Χρονιά μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ιωάννα Μαρίνου
Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το 2026, πραγματοποιώντας μία κοινή βραδινή έξοδο πριν από την έλευση του νέου έτους.

Μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, οι δύο ηθοποιοί έκαναν ξεχωριστές αναρτήσεις, στέλνοντας ευχές στους ακολούθους τους για Καλή Χρονιά.

Ο Δημήτρης Λάλος κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας μαζί με τη σύντροφό του, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».

lalos-dimitris


Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να χορεύει μαζί με τον ηθοποιό με φόντο μία πισίνα, ευχόμενη:  «2026! Καλή Χρονιά!».
