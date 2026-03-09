Η Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίστηκε με κοντό καρέ, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός έδειξε το νέο της look στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Με κοντό καρέ πόζαρε η Μάργκοτ Ρόμπι σε νέα εμφάνισή της, δείχνοντας την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της.
Η ηθοποιός παρουσίασε το νέο της look, ένα κοντό bob στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στο σόου της Chanel για τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026.
Η Ρόμπι άφησε πίσω της τα πολύ μακριά ξανθά μαλλιά που είχε για τον ρόλο της ως Catherine Earnshaw στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και εμφανίστηκε με ένα πιο κοντό, ατημέλητο καρέ που φτάνει μέχρι τους ώμους, επιλέγοντας ένα χτένισμα με χαλαρούς κυματισμούς και ακανόνιστη φράντζα.
Στην εκδήλωση, η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα πιο casual σύνολο του γαλλικού οίκου, με τζιν και διάφανο oversized τοπ, ολοκληρώνοντας το look με μία γκρι τσάντα.
Φωτογραφίες: AP
@nssmagazine
Wuthering Heights star Margot Robbie at Chanel FW26 #margotrobbie #chanel #pfw #tiktokfashion #wutheringheights♬ Wuthering Heights - Kate Bush
Margot Bobbie! Wuthering Heights star shows off her new short hair and wows in a sheer top as she leads the arrivals at the Chanel Paris Fashion Week show https://t.co/zFl8c6ivoV— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 9, 2026
