Η Μάργκοτ Ρόμπι προωθεί τη νέα της ταινία με φιδίσιο κορσέ και μίνι, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός πόζαρε με κόκκινο σύνολο δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία, Τζέικομπ Ελόρντι

Ιωάννα Μαρίνου
Μια σέξι φωτογράφιση στο πλαίσιο της προώθησης της επερχόμενης ταινίας της «Ανεμοδαρμένα Ύψη» πραγματοποίησε η Μάργκοτ Ρόμπι, ποζάροντας με φιδίσιο κορσέ και μίνι.

Σε φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες πριν από την πρεμιέρα του φιλμ, η ηθοποιός εμφανίστηκε με κόκκινο σύνολο και γόβες σε ίδια απόχρωση. Στο πλευρό της βρέθηκε και  συμπρωταγωνιστής της, Τζέικομπ Ελόρντι ποζάροντας με λευκό παντελόνι, μαύρο T-shirt και καρό τζάκετ.

Δείτε φωτογραφίες

Η Μάργκοτ Ρόμπι σε φωτογράφιση για την προώθηση της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Η Μάργκοτ Ρόμπι με τον συμπρωταγωνιστή της στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Τζέικομπ Ελόρντι

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ φέρει την υπογραφή της Έμεραλντ Φένελ, με πρωταγωνιστές τη Ρόμπι και τον Ελόρντι. Οι δύο Αυστραλοί ηθοποιοί θα ζωντανέψουν τη θυελλώδη και παθιασμένη σχέση που χαρακτηρίζει το λογοτεχνικό έργο.

Δείτε το τρέιλερ

"Wuthering Heights" | Official Trailer

Στην ταινία, εκτός από τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον  Τζέικομπ Ελόρντι, πρωταγωνιστούν η Χονγκ Τσάου ως Νέλι Ντιν και η Άλισον Όλιβερ ως Ιζαμπέλα Λίντον. Ο Όουεν Κούπερ και η Σαρλότ Μέλινγκτον υποδύονται τον Χίθκλιφ και την Κάθι κατά την παιδική τους ηλικία. Η πρεμιέρα του φιλμ έχει προγραμματιστεί για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Φωτογραφίες: Jay L Clendenin For Warner Bros / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
