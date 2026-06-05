Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο Χανίων Μπαλκόνι

Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο

Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του
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Τραγωδία το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο Χανίων με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος και να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά είχε μεταβεί εκεί με συγγενή του προκειμένου να εξετάστει από γιατρούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζε ψυχολογικά προβλήματα.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι από το οποίο έπεσε παρά τις φωνές όσων των είδαν να μην βουτήξει στο κενό.

Γιατροί του νοσοκομείο έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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