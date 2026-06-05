Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του
Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο
Τραγωδία το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο Χανίων με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος και να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά είχε μεταβεί εκεί με συγγενή του προκειμένου να εξετάστει από γιατρούς.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζε ψυχολογικά προβλήματα.
Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι από το οποίο έπεσε παρά τις φωνές όσων των είδαν να μην βουτήξει στο κενό.
Γιατροί του νοσοκομείο έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά είχε μεταβεί εκεί με συγγενή του προκειμένου να εξετάστει από γιατρούς.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζε ψυχολογικά προβλήματα.
Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι από το οποίο έπεσε παρά τις φωνές όσων των είδαν να μην βουτήξει στο κενό.
Γιατροί του νοσοκομείο έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα