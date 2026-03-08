Χρήστος Βαλαβανίδης: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του
GALA
Χρήστος Βαλαβανίδης Αποτεφρωτήριο

Χρήστος Βαλαβανίδης: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα που το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Χρήστος Βαλαβανίδης: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη, την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.   Όπως αναφέρει σε αυτή: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

Ακολουθεί η ανάρτηση

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης