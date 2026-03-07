Μενδώνη για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη: Υπήρξε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και αδιάπτωτος δημιουργός

Σε ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του μεγάλου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ σε ηλικία 82 ετών