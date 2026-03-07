Χρήστος Βαλαβανίδης: Ο «Αυθαίρετος» που ενσάρκωσε μοναδικά τον μικροαστό νεοέλληνα και οι μεγάλοι ρόλοι της καριέρας του

Το 1979, πέντε μόλις χρόνια μετά την αποφοίτησή του από τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, απέσπασε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία της δραματικής πειραματικής ταινίας Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη» που έθιγε το πρόβλημα της κοινωνικής αλλοτρίωσης. Ανέκαθεν υπήρξε επιλεκτικός, αλλά και τολμηρός στις επιλογές των ρόλων του.Τρανταχτή απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι ανέλαβε να ενσαρκώσει έναν γκέι χαρακτήρα στο τηλεοπτικό «Μινόρε της Αυγής», στις αρχές της δεκαετίας του ’80, τότε που η ομοφυλοφιλία ήταν έννοια απαγορευμένη.Και στο θέατρο όμως έπαιξε ρόλους σε παραστάσεις που κάλυπταν μια ευρεία γκάμα, από Αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο και οπερέτα μέχρι σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα, επιθεώρηση και μιούζικαλ. Το «Από μηχανής θέατρο» υπήρξε, από το 1996, ένα κοινό όνειρο -δημιούργημα που έχτισε με την αγαπημένη του σύζυγο, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη και στέγασε τις θεατρικές αναζητήσεις τους.Τον είδαμε επίσης στη μεγάλη οθόνη στη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, αλλά και στο «Κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Ρέππα - Παπαθασίου και σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια» κ.ά.Αν υπάρχει πάντως ένα στοιχείο που χαρακτήριζε διαχρονικό τον Χρήστο Βαλαβανίδη ήταν το ότι αρνούνταν πεισματικά να επαναλαμβάνεται, δεν δεχόταν να ερμηνεύσει παρόμοιους ρόλους ακόμη κι αν ήταν τόσο επιτυχημένοι όσο αυτός του Κάπελα, και δεν σταματούσε να αναζητά το καινούργιο, το διαφορετικό που θα τον εμπνεύσει, θα του δώσει την ευκαιρία να ενσαρκώσει μια διαφορετική, ιδιαίτερη ανθρώπινη πτυχή.