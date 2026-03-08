Βάσω Λασκαράκη: Η αγάπη του κόσμου οδήγησε ξανά «Το Σόι σου» πίσω στις οθόνες
Βάσω Λασκαράκη: Η αγάπη του κόσμου οδήγησε ξανά «Το Σόι σου» πίσω στις οθόνες
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η πρωταγωνίστρια της σειράς
Στην αγάπη του κόσμου οφείλεται, σύμφωνα με τη Βάσω Λασκαράκη, η επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» που επανήλθε στην τηλεόραση μετά από έξι χρόνια με νέα επεισόδια. Η ηθοποιός υποστήριξε πως το γεγονός ότι οι τηλεθεατές αγάπησαν το συγκεκριμένο σίριαλ, είναι που το έφερε και πάλι στη μικρή οθόνη.
«Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που οδήγησε ξανά το “Σόι” πίσω στις οθόνες. Η αλλαγή στην ώρα προβολής δεν είναι κάτι που αφορά εμάς αλλά το κανάλι», δήλωσε η Βάσω Λασκαράκη στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Η ηθοποιός ρωτήθηκε επίσης για το αν θα ήθελε να αναλάβει κάποια στιγμή στο μέλλον ξανά την παρουσίαση εκπομπής, με την ίδια να εξηγεί πως δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Προς το παρόν, διευκρίνισε η ηθοποιός, η τηλεοπτική της παρουσία περιορίζεται στο «Σόι σου», στο οποίο έχει στρέψει την προσοχή της. «Δεν ξέρω αν θα ξαναέκανα εκπομπή στην τηλεόραση, τώρα έχω επικεντρωθεί στο Σόι».
Δείτε το βίντεο
«Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που οδήγησε ξανά το “Σόι” πίσω στις οθόνες. Η αλλαγή στην ώρα προβολής δεν είναι κάτι που αφορά εμάς αλλά το κανάλι», δήλωσε η Βάσω Λασκαράκη στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Η ηθοποιός ρωτήθηκε επίσης για το αν θα ήθελε να αναλάβει κάποια στιγμή στο μέλλον ξανά την παρουσίαση εκπομπής, με την ίδια να εξηγεί πως δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Προς το παρόν, διευκρίνισε η ηθοποιός, η τηλεοπτική της παρουσία περιορίζεται στο «Σόι σου», στο οποίο έχει στρέψει την προσοχή της. «Δεν ξέρω αν θα ξαναέκανα εκπομπή στην τηλεόραση, τώρα έχω επικεντρωθεί στο Σόι».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα