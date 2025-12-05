Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Βάσω Λασκαράκη: Πόνταρα ότι το Σόι θα κάνει 35% - Άδικο να λένε για το θέατρο ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι
Η ηθοποιός μιλά στο Direct για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς, την εκτόξευση των τηλεθεάσεων, αλλά και τις προσωπικές της ανησυχίες
Για την εντυπωσιακή επιτυχία που σημειώνει φέτος η επιστροφή της σειράς «Το σόι σου», μίλησε η πρωταγωνίστρια Βάσω Λασκαράκη στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη, αποκαλύπτοντας το άγχος της ομάδας πριν την πρεμιέρα, τη σχέση της με τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και τον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή.
Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η πίεση αλλά και η αγωνία πριν την επιστροφή της σειράς ήταν «ασφυκτική». «Στο θέατρο μας ρωτούσαν συνέχεια τι θα γίνει και στα social media δεχόμασταν χιλιάδες σχόλια. Κάποιοι το περιμέναμε για τα νούμερα. Ο Μελέτης ήταν πολύ συγκρατημένος, άντε να κάνουμε 16% μου έλεγε, του έλεγα θα κάνουμε πάνω από 35%».
Για την ίδια, το «Σόι» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πρότζεκτ που έχει λάβει μέρος, εξηγώντας ότι ο κόσμος ταυτίζεται με τους ήρωες γιατί «μοιάζουν με όλες τις οικογένειες. Ο κόσμος θέλει να νιώσει το comfort zone». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο του κορωνοϊού που προβαλλόταν η σειρά: «Εκεί εκτοξεύτηκε. Πριν επιβίωνε με αξιοπρέπεια, αλλά στον κορωνοϊό απογειώθηκε». Θεωρεί επίσης ότι η επιτυχία έχει να κάνει και με το οικογενειακό περιεχόμενο: «Είναι ασφαλές πρότζεκτ, δεν έχει βωμολοχίες. Μια τέτοια οικογενειακή σειρά έλειπε από την τηλεόραση». Για την απόφαση να επιστρέψει το «Σόι», εξήγησε: «Το θέμα της συνέχισης είχε τεθεί αρκετές φορές. Ο Καραγιάννης επέμενε πολύ. Όταν φτάσανε τα πρώτα σενάρια είπαμε "γιατί όχι". Όλοι θέλαμε να ξαναδουλέψουμε μαζί». Περιέγραψε μάλιστα τη συγκίνηση στην πρώτη συνάντηση του καστ: «Μαζευτήκαμε σπίτι μου για να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Πίτσες, σουβλάκια, ποτά… Γελάσαμε, συγκινηθήκαμε. Θέλαμε πολύ να το ζήσουμε όλοι μαζί». Όσο για τη δυναμική του καστ: «Ταιριάζαμε πολύ παικτικά, έχουμε φοβερές σχέσεις». Συγκινητικό, όπως ανέφερε, ήταν και ότι τα δύο κορίτσια που μεγάλωσαν μέσα στη σειρά επέστρεψαν: «Μπήκαν 9 και 11 ετών και τώρα είναι μαζί μας και στο TikTok». Αν θα υπάρξει συνέχεια; «Νομίζω ότι θα έχει. Θα το αποφασίσουν το κανάλι και η παραγωγή».
Η κ. Λασκαράκη παραδέχτηκε επίσης ότι η τηλεθέαση είναι κάτι που την επηρεάζει: «Έχω γίνει νουμεράκιας, έγινα με το "Σόι". Στενοχωριέμαι όταν ένα πρότζεκτ – ας μην είμαι μέσα – δεν πάει καλά. Δεν θέλω να κόβονται δουλειές».
Για το δίλημμα τηλεόραση ή θέατρο είπε: «Δεν έχω καταλήξει. Το θέατρο με κρατάει στη ζωή. Όσο κουρασμένη κι αν είμαι, όταν βγω στη σκηνή συμβαίνει κάτι μαγικό». Τόνισε όμως ότι για χρόνια απείχε συνειδητά λόγω του παιδιού: «Έπρεπε να πω πολλά "όχι". Είχα τύψεις, αλλά δεν μετανιώνω. Θα έκανα το ίδιο».
Μιλώντας για τη μητρότητα και το μεγάλωμα της κόρης της, εξήγησε: «Δεν τη διαβάζω πια, είναι 12. Θα χαλάσουμε τις σχέσεις μας αν αρχίσουμε τα μαθήματα». Αναφέρθηκε και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το διαζύγιο: «Εξήγησα στο παιδί τι γίνεται με τη βοήθεια ειδικού. Λες ένα "ποίημα" ανάλογα με την ηλικία. Ήταν 4 τότε. Δεν ήταν εύκολο. Πάντα θα απευθύνομαι σε ειδικούς, δεν πρέπει αυτά να είναι ταμπού».
Για τις δυσκολίες του επαγγέλματος, η Λασκαράκη ήταν απολύτως ειλικρινής: «Λίγο πριν την Πολυκατοικία, τα μάζευα για να γυρίσω πίσω Θεσσαλονίκη. Το επάγγελμα έχει αβεβαιότητα. Αν φέτος πάρω ένα καλό ποσό και του χρόνου δεν βρω δουλειά, πάει δια δύο. Πρέπει να είμαι έτοιμη για το απρόβλεπτο – γι’ αυτό κάποιες νύχτες δεν κοιμάμαι». Παρόλα αυτά, επιμένει: «Δεν έχω επαγγελματικά απωθημένα. Δεν μου αρέσει η κακοπέραση, θέλω διακοπές, να πάω στην Κρήτη και να είμαστε όλοι μαζί με την οικογένεια μου».
Ερωτηθείσα για την ατάκα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι που έχει σχολιαστεί πολύ το τελευταίο διάστημα σημείωσε: «Δεν έχει να κάνει με το θέατρο. Έχει να κάνει με τι άνθρωποι είναι σε μια δουλειά. Για παράδειγμα στο νοσοκομείο ή σε μια εταιρεία δεν γίνονται τέτοια; Είναι θέμα χαρακτήρα και πώς επιλέγουμε να συμπεριφερόμαστε. Είναι άδικο να λέγεται μόνο για το θέατρο».
