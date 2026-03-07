O Χρήστος Βαλαβανίδης σε ένα στιγμιότυπο από το 1987
Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε τη φωτογραφία για να τιμήσει τον ηθοποιό που πέθανε σε ηλικία 82 ετών
Μία αδημοσίευτη φωτογραφία του Χρήστου Βαλαβανίδη ανάρτησε στο Instagram το Studio Κλεισθένης για να τιμήσει τον ηθοποιό που πέθανε στα 82 του χρόνια. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε τον Μάιο του 1987 και δείχνει τον ηθοποιό να ποζάρει χαμογελαστό, φορώντας ακουστικά στα αυτιά.
«Καλό ταξίδι στο πάντα χαμογελαστό και υπέροχο ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε στο στούντιο φωτογράφισης του Κλεισθένη στις 10-5-1987», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση του Studio Κλεισθένης.
