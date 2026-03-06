Χριστίνα Παππά: Δεν έχω χρόνο, ούτε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου, είμαι στην κλιμακτήριο
GALA
Χριστίνα Παππά προσωπική ζωή Κλιμακτήριος

Χριστίνα Παππά: Δεν έχω χρόνο, ούτε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου, είμαι στην κλιμακτήριο

Με φλερτάρουν οι άντρες, αλλά δεν το καταλαβαίνω από μόνη μου, είπε η ηθοποιός

Χριστίνα Παππά: Δεν έχω χρόνο, ούτε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου, είμαι στην κλιμακτήριο
Γεωργία Κοτζιά
17 ΣΧΟΛΙΑ
Τους λόγους που δεν βάζει σε προτεραιότητα την προσωπική της ζωή, εξήγησε η Χριστίνα Παππά, τονίζοντας ότι εκτός από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την επηρεάζει και η εμμηνόπαυση.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στο «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου, σχολιάζοντας πως στην παρούσα φάση δεν την αφορά η ύπαρξη ενός συντρόφου στη ζωή της. Παρά το γεγονός ότι τη φλερτάρουν οι άντρες, όπως είπε, η προσοχή της συνήθως είναι εστιασμένη σε αλλού.

Πιο αναλυτικά, η Χριστίνα Παππά ανέφερε: «Δεν έχω χρόνο για τα προσωπικά μου. Ούτε με ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και μια γυναίκα που είμαι στην κλιμακτήριο τώρα, ούτε που με νοιάζει. Όταν βγαίνω, κι αν καταλάβω που με κουνάνε οι φίλοι μου, βλέπω ότι με φλερτάρουν οι άντρες. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μόνη μου, δεν δίνω και το δικαίωμα να καταλάβω».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης