Χριστίνα Παππά: Δεν έχω χρόνο, ούτε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου, είμαι στην κλιμακτήριο
Με φλερτάρουν οι άντρες, αλλά δεν το καταλαβαίνω από μόνη μου, είπε η ηθοποιός
Τους λόγους που δεν βάζει σε προτεραιότητα την προσωπική της ζωή, εξήγησε η Χριστίνα Παππά, τονίζοντας ότι εκτός από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την επηρεάζει και η εμμηνόπαυση.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στο «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου, σχολιάζοντας πως στην παρούσα φάση δεν την αφορά η ύπαρξη ενός συντρόφου στη ζωή της. Παρά το γεγονός ότι τη φλερτάρουν οι άντρες, όπως είπε, η προσοχή της συνήθως είναι εστιασμένη σε αλλού.
Πιο αναλυτικά, η Χριστίνα Παππά ανέφερε: «Δεν έχω χρόνο για τα προσωπικά μου. Ούτε με ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και μια γυναίκα που είμαι στην κλιμακτήριο τώρα, ούτε που με νοιάζει. Όταν βγαίνω, κι αν καταλάβω που με κουνάνε οι φίλοι μου, βλέπω ότι με φλερτάρουν οι άντρες. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μόνη μου, δεν δίνω και το δικαίωμα να καταλάβω».
