Η Ροσαλία αποκάλυψε ότι ο τύπος άντρας που της αρέσει είναι οι γκέι
Η Ροσαλία αποκάλυψε ότι ο τύπος άντρας που της αρέσει είναι οι γκέι
Η Ισπανίδα ποπ σταρ μίλησε για τις σχέσεις και την αντίληψή της περί σεξουαλικότητας
Τον τύπο άντρα που την εκλύει περιέγραψε η Ροσαλία, παραδεχόμενη ότι της αρέσουν περισσότερο όσοι έχουν γκέι χαρακτηριστικά.
Η Ισπανίδα ποπ σταρ μίλησε πέρσι στο Μπουένος Άιρες σε συνέντευξη με την συγγραφέα Mariana Enríquez, που ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Spotify A/Presenta για τη Λατινική Αμερική, όπου άνοιξε τη συζήτηση για τα ραντεβού και τις προσωπικές της προτιμήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο «τύπος» της στους άντρες είναι οι γκέι. Για τις γυναίκες ανέφερε ότι προτιμά χαρακτηριστικά όπως το χιούμορ και η προσωπικότητα, επισημαίνοντας ότι δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ των δύο φύλων.
Πιο αναλυτικά, η Enríquez ρώτησε τη Ροσαλία: «Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σου αρέσει περισσότερο στους άντρες;» με την τραγουδίστρια να απαντάει: «Να είναι γκέι». Οι δύο γέλασαν, με τη Mariana Enríquez να σχολιάζει: «Λοιπόν, είμαστε δύο».
Στη συνέχεια, η Ροσαλία αναφέρθηκε στα στοιχεία που της αρέσουν σε μια γυναίκα: «Είναι κάπως αστείο που τα διαχωρίζουν, γιατί το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ποιο χαρακτηριστικό ξεχωρίζει περισσότερο ή τραβάει την προσοχή σου, σε οποιοδήποτε άτομο».
Η Ροσαλία είχε σχέση με τη Χάντερ Σέιφερ το 2019, αλλά και με άντρες. Σε συνέντευξη το 2024 στο GQ, η Σέιφερ τόνισε ότι εξακολουθεί να διατηρεί «μια όμορφη φιλία» με την τραγουδίστρια και ότι τη θεωρεί «οικογένεια, ό,τι κι αν συμβεί». Σε συνέντευξή της στο Elle Magazine πέρσι, η Ροσαλία τόνισε ότι δεν αισθάνεται πίεση να βάλει ταμπέλα στη σεξουαλικότητά της. «Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό με καθοδηγεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Η Ισπανίδα ποπ σταρ μίλησε πέρσι στο Μπουένος Άιρες σε συνέντευξη με την συγγραφέα Mariana Enríquez, που ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Spotify A/Presenta για τη Λατινική Αμερική, όπου άνοιξε τη συζήτηση για τα ραντεβού και τις προσωπικές της προτιμήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο «τύπος» της στους άντρες είναι οι γκέι. Για τις γυναίκες ανέφερε ότι προτιμά χαρακτηριστικά όπως το χιούμορ και η προσωπικότητα, επισημαίνοντας ότι δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ των δύο φύλων.
Rosalía says her type is 'gay men' as she opens up about dating https://t.co/0BBCEsvSRb— PinkNews (@PinkNews) March 4, 2026
Στη συνέχεια, η Ροσαλία αναφέρθηκε στα στοιχεία που της αρέσουν σε μια γυναίκα: «Είναι κάπως αστείο που τα διαχωρίζουν, γιατί το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ποιο χαρακτηριστικό ξεχωρίζει περισσότερο ή τραβάει την προσοχή σου, σε οποιοδήποτε άτομο».
Η Ροσαλία είχε σχέση με τη Χάντερ Σέιφερ το 2019, αλλά και με άντρες. Σε συνέντευξη το 2024 στο GQ, η Σέιφερ τόνισε ότι εξακολουθεί να διατηρεί «μια όμορφη φιλία» με την τραγουδίστρια και ότι τη θεωρεί «οικογένεια, ό,τι κι αν συμβεί». Σε συνέντευξή της στο Elle Magazine πέρσι, η Ροσαλία τόνισε ότι δεν αισθάνεται πίεση να βάλει ταμπέλα στη σεξουαλικότητά της. «Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό με καθοδηγεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα