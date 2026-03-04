Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
Ο frontman των Rolling Stones δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή του
Στην Αίγυπτο ταξίδεψε ο Μικ Τζάγκερ, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones επισκέφτηκε εμβληματικά αξιοθέατα της χώρας, μεταξύ των οποίων και τις Πυραμίδες. Σε μία από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram, ποζάρει με φόντο αυτές, ενώ σε άλλες εικόνες απαθανάτισε και τα υπόλοιπα σημεία στα οποία βρέθηκε. «Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο», ήταν το σχόλιο του Μικ Τζάγκερ που συνόδευε την ανάρτησή του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
