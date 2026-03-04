Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
GALA
Μικ Τζάγκερ Αίγυπτος Πυραμίδες

Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει

Ο frontman των Rolling Stones δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή του

Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Αίγυπτο ταξίδεψε ο Μικ Τζάγκερ, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones επισκέφτηκε εμβληματικά αξιοθέατα της χώρας, μεταξύ των οποίων και τις Πυραμίδες. Σε μία από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram, ποζάρει με φόντο αυτές, ενώ σε άλλες εικόνες απαθανάτισε και τα υπόλοιπα σημεία στα οποία βρέθηκε. «Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο», ήταν το σχόλιο του Μικ Τζάγκερ που συνόδευε την ανάρτησή του.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
Ο Μικ Τζάγκερ ποζάρει με φόντο τις Πυραμίδες: Περιπλανώμενος στην Αίγυπτο, γράφει
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης