Survivor: Ήταν ντροπή όλο αυτό που έκαναν, ομάδα δεν θα γίνουν ποτέ, είπε ο Αντώνης Νικολόπουλος για τους Επαρχιώτες

Αντώνης Νικολόπουλος στο « Survivor » τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν ποτέ ομάδα.





Νωρίτερα, ο Βαλάντης Πάκος άσκησε αυστηρή κριτική στην αντίπαλη ομάδα, αμφισβητώντας τη δυνατότητά της να έχει προοπτική. «Βλέποντας αυτή την ομάδα, η οποία πραγματικά όταν τους βλέπω όλους μαζί είναι μόνο στα ματσαρίσματα. Μία τέτοια ομάδα έχει προοπτική να σας κερδίσει στη συνέχεια; Το να με κερδίσεις στο ματσάρισμα δεν λέει τίποτα. Ομάδα δεν θα γίνουνε ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την αντίθεσή του με τη στάση των Επαρχιωτών εξέφρασε οΤο βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, στο συμβούλιο του νησιού, το κλίμα παρέμεινε έντονο, με τους Βαλάντη Πάκο και Αντώνη Νικολόπουλο από την ομάδα των Αθηναίων να τοποθετούνται για τα όσα συνέβησαν στα αγωνίσματα. Οι δηλώσεις τους ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές απέναντι στους Επαρχιώτες, θέτοντας ανοιχτά θέμα συνοχής και συμπεριφοράς μέσα στο παιχνίδι.Ο Αντώνης Νικολόπουλος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ένταση που σημειώθηκε στο αγώνισμα, λέγοντας: «Η Φανή είναι σίγουρα αυτό που βλέπεις. Δεν κρύβει απολύτως τίποτα. Ό,τι κι αν είναι, είναι αυτό που είναι», ανέφερε αρχικά, διαφοροποιώντας την από άλλες παίκτριες. Στη συνέχεια, στράφηκε προς την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου: «Θεωρούσα ότι έχουν ένα κύρος και έναν δυναμισμό στον λόγο τους και πρεσβεύουν κάποιες αξίες. Αυτό που έγινε στο αγώνισμα πραγματικά με σόκαρε».Ο παίκτης πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τι γίνεται στα παρασκήνια και στη δική σας καλύβα, αλλά είμαι σίγουρος ότι γίνεται χαμός. Είστε πάρα πολύ δυναμικές προσωπικότητες και κανένας δεν κάνει ένα βήμα πίσω για να συζητήσετε σαν μεγάλοι άνθρωποι. Πραγματικά τα παιδιά αυτά δεν θα είναι ποτέ ομάδα. Ποτέ. Και ήταν ντροπή όλο αυτό που έγινε. Και συ Φανή, μίλησες άσχημα».