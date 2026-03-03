Φανή Παντελάκη για τους συμπαίκτες της στο Survivor: Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι
Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» σχολίασε την απόφαση των συμπαικτών της να μην ψηφίσουν τελικά τον Μιχάλη Σηφάκη, αλλά εκείνη
Τη στάση των συμπαικτών της που, ενώ έλεγαν πως θα ψηφίσουν τον Μιχάλη Σηφάκη τελικά δεν το έκαναν, σχολίασε η Φανή Παντελάκη.
Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» που βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Survivor ξεκαθάρισε πως έχει τη συνείδησή της καθαρή, ψηφίζοντας τον Μιχάλη Σηφάκη, και ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της κάνει αυτό που λέει.
Όπως είπε στο αποψινό επεισόδιο: «Είμαι η Φανή Παντελάκη και αυτό που λέω το κάνω χρόνια τώρα. Δεν περίμενα να έρθω εδώ για να το κάνω. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Είπαμε θα ψηφίσουμε τον Μιχάλη και εγώ για τους δικούς μου λόγους. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να τον βλέπουμε. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Μόνη μου πορεύομαι. Εγώ περίμενα ότι θα δω τον Μιχάλη και είδα τη Φανή. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι».
