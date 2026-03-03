Φανή Παντελάκη για τους συμπαίκτες της στο Survivor: Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι
GALA
Survivor Επεισόδιο

Φανή Παντελάκη για τους συμπαίκτες της στο Survivor: Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι

Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» σχολίασε την απόφαση των συμπαικτών της να μην ψηφίσουν τελικά τον Μιχάλη Σηφάκη, αλλά εκείνη

Φανή Παντελάκη για τους συμπαίκτες της στο Survivor: Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στάση των συμπαικτών της που, ενώ έλεγαν πως θα ψηφίσουν τον Μιχάλη Σηφάκη τελικά δεν το έκαναν, σχολίασε η Φανή Παντελάκη.

Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» που βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Survivor ξεκαθάρισε πως έχει τη συνείδησή της καθαρή, ψηφίζοντας τον Μιχάλη Σηφάκη, και ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της κάνει αυτό που λέει.

Όπως είπε στο αποψινό επεισόδιο: «Είμαι η Φανή Παντελάκη και αυτό που λέω το κάνω χρόνια τώρα. Δεν περίμενα να έρθω εδώ για να το κάνω. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Είπαμε θα ψηφίσουμε τον Μιχάλη και εγώ για τους δικούς μου λόγους. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να τον βλέπουμε. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Μόνη μου πορεύομαι. Εγώ περίμενα ότι θα δω τον Μιχάλη και είδα τη Φανή. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μακριά από μένα οι ψεύτικοι και πονηροί άνθρωποι».

Δείτε το βίντεο 

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης