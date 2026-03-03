Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Η Αναστασία και η Τζο κοροϊδεύουν τα αγόρια, τα σέρνουν από τη μύτη
Survivor Μιχάλης Σηφάκης

Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Η Αναστασία και η Τζο κοροϊδεύουν τα αγόρια, τα σέρνουν από τη μύτη

Είναι τόσο δειλοί, είπε για τον Μάνο και τον Γιώργο

Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Η Αναστασία και η Τζο κοροϊδεύουν τα αγόρια, τα σέρνουν από τη μύτη
Κατά του Μάνου, του Γιώργου, την Αναστασίας και της Τζο στράφηκε ο Μιχάλης Σηφάκης στο αποψινό επεισόδιο του Survivor. Σύμφωνα με εκείνον, οι δύο συμπαίκτριές του χειραγωγούν τους συγκεκριμένους παίκτες και προσπαθούν να τους επηρεάσουν ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσουν στον στίβο μάχης, παραπονούμενες ότι δεν παίζουν όσο θα ήθελαν.   

«Ο Μάνος και ο Γιώργος είναι τόσο δειλοί. Η Αναστασία και η Τζο κοροϊδεύουν τα αγόρια ξεκάθαρα. Γκρινιάζουν ότι δεν παίζουν. Είναι δύο γυναικεία ματσαρίσματα και τέσσερα αντρικά. Στα διπλά δηλαδή είναι τέσσερα γυναικεία και οκτώ αντρικά. Από πότε τα τέσσερα κρίνουν ένα παιχνίδι;», είπε αρχικά στην κάμερα ο Μιχάλης Σηφάκης. 

«Το παιχνίδι στρατηγικά είναι δύο ματσαρίσματα γυναικεία στα πρώτα run και δύο στα δεύτερα και είναι τέσσερα αντρικά στα πρώτα run και τέσσερα στα δεύτερα, άρα οκτώ. Το ματς κρίνεται στους οκτώ», ανέφερε στη συνέχεια στον Ιωάννη και τη Δήμητρα, ενώ βρισκόμενος και πάλι μπροστά στην κάμερα σχολίασε: «Οι άλλοι είναι τόσο ..... που ακούνε τα κορίτσια, τα σέρνουν από τη μύτη».

