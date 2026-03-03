Η ταινία «Peaky Blinders» με τον Κίλιαν Μέρφι έκανε πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ
Η ταινία «Peaky Blinders» με τον Κίλιαν Μέρφι έκανε πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ
Πολλοί από τους θαυμαστές του πολυαναμενόμενου φιλμ βρέθηκαν στην πρεμιέρα φορώντας τις χαρακτηριστικές τραγιάσκες
Στο Μπέρμιγχαμ πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» με λαμπερούς σταρ και θαυμαστές να δίνουν το «παρών», αρκετοί από τους οποίους φορούσαν τις χαρακτηριστικές τραγιάσκες.
Οι φαν της ταινίας συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον Κίλιαν Μέρφι και τους συμπρωταγωνιστές του, μεταξύ των οποίων τη Ρεμπέκα Φέργκουσον και τον Τιμ Ροθ, καθώς έφταναν στο Symphony Hall για την προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη. Το δράμα αποτελεί σίκουελ της επιτυχημένης σειράς του Στίβεν Νάιτ, με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μέρφι να επαναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο του Tommy Shelby.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι φαν της ταινίας συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον Κίλιαν Μέρφι και τους συμπρωταγωνιστές του, μεταξύ των οποίων τη Ρεμπέκα Φέργκουσον και τον Τιμ Ροθ, καθώς έφταναν στο Symphony Hall για την προβολή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη. Το δράμα αποτελεί σίκουελ της επιτυχημένης σειράς του Στίβεν Νάιτ, με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μέρφι να επαναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο του Tommy Shelby.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@gala.fr
#cillianmurphy #rebeccaferguson #timroth #peakyblinders #peakyblinders♬ we can't be friends (wait for your love) - Ariana Grande
@ukvisitorsguide
🎩🔥 Are You Ready for 6th March? 🎬✨ Birmingham is building the atmosphere ahead of 6th March. 🚉 Stop by New Street Station to soak up the Peaky premiere buzz. ⏳ The special display is on until tomorrow - don’t miss it. Are you ready? 🎩 #ukvisitorsguide #PeakyBlinders #BirminghamUK #NewStreetStation #UKTravel♬ Peaky Blinders - Red Right Hand - Main Title Theme - Geek Music
Στη λαμπερή εκδήλωση, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής δήλωσε ότι η πόλη και το «Peaky Blinders» είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πρόσθεσε πως ήταν απόλυτα σωστό η πρεμιέρα να γίνει εκεί. «Είναι σημαντικό για τους θαυμαστές, για τον Στίβεν Νάιτ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο Στιβ το έγραψε βασισμένος σε ιστορίες που του έλεγαν οι γονείς του καθώς μεγάλωνε εδώ, είναι κάτι τεράστιο, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο», είπε χαρακτηριστικά ο Μέρφι.
Νωρίτερα, ο Στίβεν Νάιτ μίλησε για τη δύναμη των θαυμαστών στην επιτυχία της σειράς λέγοντας: «Ήταν η ενέργεια για τη σειρά από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ποτέ δεν προωθήθηκε ή διαφημίστηκε ιδιαίτερα, οι θαυμαστές την ανακάλυψαν και στη συνέχεια άρχισαν να μιλούν γι' αυτήν». Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο Τζον Τέιλορ των Duran Duran, η Κάρεν Κάρνεϊ, καθώς και οι παίκτες της Aston Villa: Τζέιντον Σάντσο, Έζρι Κόνσα, Τάμι Έιμπραχαμ και Μόργκαν Ρότζερς.
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώς».
Δείτε το τρέιλερ του «Peaky Blinders»
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γκράχαμ, Σόφι Ράντλ, Νεντ Ντένεχι, Πακ Λι, Ίαν Πεκ, Μπάρι Κιόγκαν και Τζέι Λικούργκο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το BBC.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
Νωρίτερα, ο Στίβεν Νάιτ μίλησε για τη δύναμη των θαυμαστών στην επιτυχία της σειράς λέγοντας: «Ήταν η ενέργεια για τη σειρά από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ποτέ δεν προωθήθηκε ή διαφημίστηκε ιδιαίτερα, οι θαυμαστές την ανακάλυψαν και στη συνέχεια άρχισαν να μιλούν γι' αυτήν». Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο Τζον Τέιλορ των Duran Duran, η Κάρεν Κάρνεϊ, καθώς και οι παίκτες της Aston Villa: Τζέιντον Σάντσο, Έζρι Κόνσα, Τάμι Έιμπραχαμ και Μόργκαν Ρότζερς.
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώς».
Δείτε το τρέιλερ του «Peaky Blinders»
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γκράχαμ, Σόφι Ράντλ, Νεντ Ντένεχι, Πακ Λι, Ίαν Πεκ, Μπάρι Κιόγκαν και Τζέι Λικούργκο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το BBC.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα