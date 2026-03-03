Η ταινία «Peaky Blinders» με τον Κίλιαν Μέρφι έκανε πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «

».

Στη λαμπερή εκδήλωση, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής δήλωσε ότι η πόλη και το «Peaky Blinders» είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πρόσθεσε πως ήταν απόλυτα σωστό η πρεμιέρα να γίνει εκεί. «Είναι σημαντικό για τους θαυμαστές, για τον Στίβεν Νάιτ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο Στιβ το έγραψε βασισμένος σε ιστορίες που του έλεγαν οι γονείς του καθώς μεγάλωνε εδώ, είναι κάτι τεράστιο, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο», είπε χαρακτηριστικά ο Μέρφι.Νωρίτερα, ο Στίβεν Νάιτ μίλησε για τη δύναμη των θαυμαστών στην επιτυχία της σειράς λέγοντας: «Ήταν η ενέργεια για τη σειρά από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ποτέ δεν προωθήθηκε ή διαφημίστηκε ιδιαίτερα, οι θαυμαστές την ανακάλυψαν και στη συνέχεια άρχισαν να μιλούν γι' αυτήν». Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο Τζον Τέιλορ των Duran Duran, η Κάρεν Κάρνεϊ, καθώς και οι παίκτες της Aston Villa: Τζέιντον Σάντσο, Έζρι Κόνσα, Τάμι Έιμπραχαμ και Μόργκαν Ρότζερς.Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώςΤη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γκράχαμ, Σόφι Ράντλ, Νεντ Ντένεχι, Πακ Λι, Ίαν Πεκ, Μπάρι Κιόγκαν και Τζέι Λικούργκο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το BBC.: Getty Images/ Ideal Image / AP