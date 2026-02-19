Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία του Peaky Blinders, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία του Peaky Blinders, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι
Με το μέλλον της οικογένειας να διακυβεύεται, ο Τόμι πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man».
Σε σκηνοθεσία Τομ Χάρπερ, η ταινία φέρνει ξανά τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, τον οποίο υποδύθηκε στη βραβευμένη με BAFTA δραματική σειρά από το 2013 έως το 2022.
Το καστ συμπλήρώνουν οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ, Μπάρι Κιόγκαν, Στίβεν Γκράχαμ και Τζέι Λάικεργκο. Εκτός από τους Μέρφι, Ράντλ και Γκράχαμ, επιστρέφουν και άλλα μέλη της σειράς, όπως οι Νεντ Ντένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ.
Δείτε το τρέιλερ
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει από μια εξορία που είχε επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύεται, ο Τόμι πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να αποφασίσει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την καταστρέψει ολοκληρωτικά».
Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026, ενώ από τις 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στο Netflix.
Η σειρά Peaky Blinders, την οποία δημιούργησε ο Στίβεν Νάιτ, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το γκανγκστερικό δράμα έκανε πρεμιέρα στο BBC Two το 2013 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν χρόνο αργότερα προβλήθηκε στο Netflix. Η τέταρτη σεζόν απέσπασε το BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ από το 2019 η σειρά μεταφέρθηκε στο BBC One για την πέμπτη και την έκτη σεζόν.
