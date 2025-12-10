Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις νέους επειδή ντύθηκαν... Peaky Blinders, τους κατηγορούν ότι παραβίασαν «τις ισλαμικές αξίες»

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Είχαν προηγηθεί βίντεο και φωτογραφίες στα social media των τεσσάρων νέων με χρήστες να τους αποκαλούν «Jebrael Shelbys»
Στη σύλληψη τεσσάρων νέων επειδή φόρεσαν ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά Peaky Blinders προχώρησαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Οι συλλήψεις έγιναν στην Χέρα από τους υπεύθυνους για την επιβολή της ηθικής των Ταλιμπάν με τους 4 νέους να κατηγορούνται για «προώθηση ξένης κουλτούρας».
Σε συνέντευξή τους σε κανάλι στο YouTube οι τέσσερις νεαροί είχαν δηλώσει πως φορούσαν τα ρούχα από θαυμασμό για τη μόδα της σειράς κάνοντας λόγο για θετικές αντιδράσεις.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν ασυμβίβαστη με τις «ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα». Ο ίδιος, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο με έναν από τους άνδρες να εκφράζει τη λύπη του για τη συμπεριφορά του.
The Taliban have detained four young Afghans for dressing in a Peaky Blinders–inspired style— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025
The men tried to explain that they were simply inspired by the series. But they were accused of “promoting a foreign culture.”
Taliban officials said such behavior “does not align with… pic.twitter.com/0xYwKigXgq
