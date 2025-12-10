Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις νέους επειδή ντύθηκαν... Peaky Blinders, τους κατηγορούν ότι παραβίασαν «τις ισλαμικές αξίες»
ΚΟΣΜΟΣ
Ταλιμπάν Αφγανιστάν Συλλήψεις Peaky Blinders

Είχαν προηγηθεί βίντεο και φωτογραφίες στα social media των τεσσάρων νέων με χρήστες να τους αποκαλούν «Jebrael Shelbys»

Στη σύλληψη τεσσάρων νέων επειδή φόρεσαν ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά Peaky Blinders προχώρησαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Οι συλλήψεις έγιναν στην Χέρα από τους υπεύθυνους για την επιβολή της ηθικής των Ταλιμπάν με τους 4 νέους να κατηγορούνται για «προώθηση ξένης κουλτούρας».

Είχαν προηγηθεί βίντεο και φωτογραφίες στα social media των τεσσάρων νέων με χρήστες να τους αποκαλούν «Jebrael Shelbys».



Σε συνέντευξή τους σε κανάλι στο YouTube οι τέσσερις νεαροί είχαν δηλώσει πως φορούσαν τα ρούχα από θαυμασμό για τη μόδα της σειράς κάνοντας λόγο για θετικές αντιδράσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν ασυμβίβαστη με τις «ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα». Ο ίδιος, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο με έναν από τους άνδρες να εκφράζει τη λύπη του για τη συμπεριφορά του.
