Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της - Περπατά σαν πόνι, δεν είναι μοντέλο, γράφουν
Η Σάντεϊ Ρόουζ συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου Calvin Klein στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Η 17χρονη κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, Σάντεϊ Ρόουζ, προκάλεσε αντιδράσεις μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και τη συμμετοχή της στην επίδειξη του οίκου Calvin Klein για το Φθινόπωρο 2026, με κάποιους να σχολιάζουν το περπάτημα της.
Η νεαρή περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας oversized μπεζ καμπαρντίνα με μεγάλα καφέ δερμάτινα πέτα, πάνω από κουμπωμένο πουκάμισο. Το σύνολο συνδύασε με λευκά γάντια, καφέ clutch και καφέ δερμάτινες μπότες με τακούνι σε χαλαρή γραμμή, ενώ τα μαλλιά της ήταν λυτά, τραβηγμένα προς τα πίσω.
Ωστόσο, ο τρόπος που περπάτησε στην πασαρέλα έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι «χτυπούσε» τα πόδια της και ότι βάδιζε σαν πόνι. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αναφορές σε νεποτισμό, με πρόσωπα να υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική της πορεία οφείλεται στους διάσημους γονείς της.
Δείτε βίντεο από την πασαρέλα
Ενδεικτικά, μεταξύ των σχολίων που έγιναν στα social media ήταν τα εξής: «Ο νεποτισμός είναι αποκρουστικός», «Απλώς χτυπάει τα πόδια της καθώς περπατά», «Μοιάζει σαν να πηγαίνει να μιλήσει στη μαμά της για τον μπαμπά της», «Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τη Νικόλ... αλλά η Σάντεϊ Ρόουζ δείχνει κάπως περίεργη ως μοντέλο», «Περπατά σαν πόνυ, δεν είναι μοντέλο», «Χωρίς τις διασυνδέσεις των γονιών της, θα βοηθούσε τα πραγματικά μοντέλα να βρεθούν στην πασαρέλα».
Η κόρη του πρώην ζευγαριού δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από τα 16 της. Έκανε το ντεμπούτο της το 2024 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, συμμετέχοντας στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι του ιταλικού οίκου Miu Miu. Την περασμένη χρονιά εξασφάλισε συνεργασία με τον ίδιο οίκο, τρεις μήνες αφότου είχε δεχτεί διαδικτυακή κριτική για την πρώτη της εμφάνιση, όταν άνοιξε την επίδειξη Miu Miu Paris Womenswear Spring-Summer 2025 τον Οκτώβριο.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Φωτογραφία άρθρου: AP
