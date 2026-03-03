Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της - Περπατά σαν πόνι, δεν είναι μοντέλο, γράφουν
GALA
Νικόλ Κίντμαν Κόρη Πασαρέλα Σχόλια

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της - Περπατά σαν πόνι, δεν είναι μοντέλο, γράφουν

Η Σάντεϊ Ρόουζ  συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου Calvin Klein στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της - Περπατά σαν πόνι, δεν είναι μοντέλο, γράφουν
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η 17χρονη κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, Σάντεϊ Ρόουζ, προκάλεσε αντιδράσεις μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και τη συμμετοχή της στην επίδειξη του οίκου Calvin Klein για το Φθινόπωρο 2026, με κάποιους να σχολιάζουν το περπάτημα της.

Η νεαρή περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας oversized μπεζ καμπαρντίνα με μεγάλα καφέ δερμάτινα πέτα, πάνω από κουμπωμένο πουκάμισο. Το σύνολο συνδύασε με λευκά γάντια, καφέ clutch και καφέ δερμάτινες μπότες με τακούνι σε χαλαρή γραμμή, ενώ τα μαλλιά της ήταν λυτά, τραβηγμένα προς τα πίσω.

Ωστόσο, ο τρόπος που περπάτησε στην πασαρέλα έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι «χτυπούσε» τα πόδια της και ότι βάδιζε σαν πόνι. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αναφορές σε νεποτισμό, με πρόσωπα να υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική της πορεία οφείλεται στους διάσημους γονείς της.

Δείτε βίντεο από την πασαρέλα


Ενδεικτικά, μεταξύ των σχολίων που έγιναν στα social media ήταν τα εξής: «Ο νεποτισμός είναι αποκρουστικός», «Απλώς χτυπάει τα πόδια της καθώς περπατά», «Μοιάζει σαν να πηγαίνει να μιλήσει στη μαμά της για τον μπαμπά της», «Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τη Νικόλ... αλλά η Σάντεϊ Ρόουζ δείχνει κάπως περίεργη ως μοντέλο», «Περπατά σαν πόνυ, δεν είναι μοντέλο», «Χωρίς τις διασυνδέσεις των γονιών της, θα βοηθούσε τα πραγματικά μοντέλα να βρεθούν στην πασαρέλα».


Κλείσιμο


Η κόρη του πρώην ζευγαριού δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από τα 16 της. Έκανε το ντεμπούτο της το 2024 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, συμμετέχοντας στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι του ιταλικού οίκου Miu Miu. Την περασμένη χρονιά εξασφάλισε συνεργασία με τον ίδιο οίκο, τρεις μήνες αφότου είχε δεχτεί διαδικτυακή κριτική για την πρώτη της εμφάνιση, όταν άνοιξε την επίδειξη Miu Miu Paris Womenswear Spring-Summer 2025 τον Οκτώβριο.


Φωτογραφία άρθρου: AP
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης