Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της - Περπατά σαν πόνι, δεν είναι μοντέλο, γράφουν

Η κόρη του πρώην ζευγαριού δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από τα 16 της. Έκανε το ντεμπούτο της το 2024 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, συμμετέχοντας στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι του ιταλικού οίκου Miu Miu. Την περασμένη χρονιά εξασφάλισε συνεργασία με τον ίδιο οίκο, τρεις μήνες αφότου είχε δεχτεί διαδικτυακή κριτική για την πρώτη της εμφάνιση, όταν άνοιξε την επίδειξη Miu Miu Paris Womenswear Spring-Summer 2025 τον Οκτώβριο.: AP