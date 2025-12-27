Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους
GALA
Νικόλ Κίντμαν Κιθ Έρμπαν Χριστούγεννα κόρες

Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους

Η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον μουσικό τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές

Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τα πρώτα της Χριστούγεννα μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν πέρασε στην Αυστραλία η Νικόλ Κίντμαν, μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες τους, Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ Μάργκαρετ.

Η ηθοποιός  αποφάσισε να περάσει τις γιορτές στην πατρίδα της, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της. Πηγή κοντά στην Κίντμαν ανέφερε στο «People» ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που βρέθηκε ξανά στο σπίτι της για τα Χριστούγεννα: «Η Νικόλ και τα κορίτσια βρίσκονται στην Αυστραλία για τις γιορτές. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε μετά από ένα ταραχώδες φθινόπωρο. Ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».

Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν στις 30 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Σύμφωνα το περιοδικό, παρά τις εξελίξεις, η ηθοποιός «είναι καλά», παραμένοντας αισιόδοξη και επικεντρωμένη σε όσα θεωρεί σημαντικά. «Είναι θετική και εστιάζει σε όσα νιώθει ευγνωμοσύνη και αυτά είναι πολλά. Νιώθει πολύ ευλογημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην ηθοποιό.

Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους
Ο Κιθ Έρμπαν και η Νικόλ Κίντμαν

Η Κίντμαν είναι επίσης μητέρα του Κόνορ και της Μπέλα από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ. Τον Νοέμβριο, πηγή δήλωνε στο «People» ότι οι δύο κόρες που απέκτησε με τον μουσικό μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στους δύο γονείς τους: «Τα κορίτσια ζουν με τη Νικόλ, αλλά περνούν όσο χρόνο θέλουν με τον Κιθ. Δεν υπάρχει δράμα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης