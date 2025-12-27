Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους
Η Νικόλ Κίντμαν πέρασε τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν στην Αυστραλία με τις κόρες τους
Η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον μουσικό τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές
Τα πρώτα της Χριστούγεννα μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν πέρασε στην Αυστραλία η Νικόλ Κίντμαν, μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες τους, Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ Μάργκαρετ.
Η ηθοποιός αποφάσισε να περάσει τις γιορτές στην πατρίδα της, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της. Πηγή κοντά στην Κίντμαν ανέφερε στο «People» ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που βρέθηκε ξανά στο σπίτι της για τα Χριστούγεννα: «Η Νικόλ και τα κορίτσια βρίσκονται στην Αυστραλία για τις γιορτές. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε μετά από ένα ταραχώδες φθινόπωρο. Ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».
Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν στις 30 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Σύμφωνα το περιοδικό, παρά τις εξελίξεις, η ηθοποιός «είναι καλά», παραμένοντας αισιόδοξη και επικεντρωμένη σε όσα θεωρεί σημαντικά. «Είναι θετική και εστιάζει σε όσα νιώθει ευγνωμοσύνη και αυτά είναι πολλά. Νιώθει πολύ ευλογημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην ηθοποιό.
Η Κίντμαν είναι επίσης μητέρα του Κόνορ και της Μπέλα από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ. Τον Νοέμβριο, πηγή δήλωνε στο «People» ότι οι δύο κόρες που απέκτησε με τον μουσικό μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στους δύο γονείς τους: «Τα κορίτσια ζουν με τη Νικόλ, αλλά περνούν όσο χρόνο θέλουν με τον Κιθ. Δεν υπάρχει δράμα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός αποφάσισε να περάσει τις γιορτές στην πατρίδα της, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της. Πηγή κοντά στην Κίντμαν ανέφερε στο «People» ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που βρέθηκε ξανά στο σπίτι της για τα Χριστούγεννα: «Η Νικόλ και τα κορίτσια βρίσκονται στην Αυστραλία για τις γιορτές. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελε μετά από ένα ταραχώδες φθινόπωρο. Ήθελε απλώς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη».
Nicole Kidman Spends First Christmas Since Keith Urban Split in Australia with Their Daughters: 'All She Wanted' (Exclusive) https://t.co/D26c0Dlm18— People (@people) December 25, 2025
Η Κίντμαν είναι επίσης μητέρα του Κόνορ και της Μπέλα από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ. Τον Νοέμβριο, πηγή δήλωνε στο «People» ότι οι δύο κόρες που απέκτησε με τον μουσικό μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στους δύο γονείς τους: «Τα κορίτσια ζουν με τη Νικόλ, αλλά περνούν όσο χρόνο θέλουν με τον Κιθ. Δεν υπάρχει δράμα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα