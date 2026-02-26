Παιδικοί φίλοι η κόρη του Μάρτιν Σορτ που αυτοκτόνησε με τον Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του
Η Κάθριν Σορτ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σε ηλικία 42 ετών
Παιδικοί φίλοι ήταν η κόρη του Μάρτιν Σορτ, που αυτοκτόνησε, με τον Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του.
Ο θάνατος της Κάθριν Σορτ σε ηλικία 42 ετών, που αποδίδεται σε αυτοκτονία, επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου από την οικογένειά της με ανακοίνωση. Η Κάθριν είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον γιο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, όταν έπαιζαν μαζί ως παιδιά, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post. Ο Σορτ και η πρώην σύζυγός του, Νάνσι Ντόλμαν, μεγάλωσαν τα παιδιά τους Κάθριν, Ολίβερ και Χένρι σε γειτονιά του Μπρέντγουντ, λίγα λεπτά μακριά από τους Ράινερ, που ζούσαν με τα παιδιά τους Τζέικ, Νικ και Ρόμι.
Ένα άτομο κοντά στις δύο οικογένειες δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Μάρτιν και ο Ρομπ ήταν πολύ κοντά. Κάνανε διακοπές μαζί, πάρτι γενεθλίων, δείπνα και τα παιδιά ήταν πάντα μαζί, μεγάλωσαν σχεδόν παρέα». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Κάθριν και ο Νικ «δεθήκαν ως παιδιά διάσημων γονιών. Ήταν ένας δεσμός που προέκυψε από την προσπάθειά τους να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη φήμη των γονιών τους. Τα παιδιά του Χόλιγουντ συχνά βιώνουν δυσκολίες και είναι δυστυχισμένα».
Σύμφωνα πληροφορίες, και οι δύο πέρασαν περιόδους νοσηλείας σε ιδρύματα ψυχικής υγείας. Ο Ράντε Λέβιν, ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Karma Rescue, όπου η Κάθριν συμμετείχε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 η Κάθριν εισήχθη επανειλημμένα σε κλινικές ψυχικής υγείας. Όπως ανέφερε, η ίδια συνήθιζε να λέει: «Δεν θα μείνω εδώ, θα φύγω», προσθέτοντας ότι πήγαινε σε κλινικές στην προσπάθεια να ανακτήσει την ψυχική της ισορροπία.
Ο Νικ Ράινερ από την πλευρά του, αντιμετώπισε προβλήματα με εθισμούς και βρισκόταν σε κέντρα αποτοξίνωσης από την ηλικία των 15 ετών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η σχέση της Κάθριν με τον Νικ δεν ήταν τόσο στενή. Μετά την είδηση για τη δολοφονία των γονιών των Ράινερ στις 14 Δεκεμβρίου, η Κάθριν «στενοχωρήθηκε βαθιά» για το γεγονός. Η είδηση της σύλληψης του Νικ Ράινερ έγινε γνωστή αμέσως μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων των γονιών του, προκαλώντας σοκ στο Χόλιγουντ.
Martin Short's daughter 'bonded' with Nick Reiner when they played together as kids: Report https://t.co/Ryvi3GHtZG pic.twitter.com/PbvDNWxXnO— New York Post (@nypost) February 26, 2026
