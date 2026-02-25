O Μάρτιν Σορτ αναβάλλει τις κωμικές παραστάσεις μετά την αυτοκτονία της κόρης του
O Μάρτιν Σορτ αναβάλλει τις κωμικές παραστάσεις μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Ο ηθοποιός είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις με τον Στιβ Μάρτιν
Οι κοινές κωμικές παραστάσεις των Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν αναβλήθηκαν έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών.
Οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς Only Murders in the Building επρόκειτο να εμφανιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μιλγουόκι και τη Μινεάπολη στο πλαίσιο της περιοδείας τους με τίτλο The Best of Steve Martin and Martin Short.
Το Pabst Theater Group ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη παράσταση της 27ης Φεβρουαρίου στο Μιλγουόκι αναβάλλεται «λόγω απρόβλεπτων συνθηκών», διευκρινίζοντας ότι τα εισιτήρια θα ισχύσουν για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Αναβλήθηκε επίσης η εμφάνισή τους στις 10 Οκτωβρίου στο The Fabulous Fox Theater στο Σεντ Λούις. Οι υπόλοιπες προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για Μάρτιο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως ακυρωμένες ή μεταφερθείσες.
Ο θάνατος της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ που αποδίδεται σε αυτοκτονία, επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια με ανακοίνωση την Τρίτη, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».
Φωτογραφία άρθρου: SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς Only Murders in the Building επρόκειτο να εμφανιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μιλγουόκι και τη Μινεάπολη στο πλαίσιο της περιοδείας τους με τίτλο The Best of Steve Martin and Martin Short.
Το Pabst Theater Group ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη παράσταση της 27ης Φεβρουαρίου στο Μιλγουόκι αναβάλλεται «λόγω απρόβλεπτων συνθηκών», διευκρινίζοντας ότι τα εισιτήρια θα ισχύσουν για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Αναβλήθηκε επίσης η εμφάνισή τους στις 10 Οκτωβρίου στο The Fabulous Fox Theater στο Σεντ Λούις. Οι υπόλοιπες προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για Μάρτιο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως ακυρωμένες ή μεταφερθείσες.
Martin Short postpones comedy show after daughter Katherine’s tragic death at 42 https://t.co/pVIjTrSONW pic.twitter.com/e3lWTlVMBf— Page Six (@PageSix) February 25, 2026
Φωτογραφία άρθρου: SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα