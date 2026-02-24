Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε η 42χρονη κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ

Σύμφωνα με έγγραφα των Αρχών που επικαλείται το TMZ η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ αυτοκτόνησε με όπλο





Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατο της γυναίκας, η οποία όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας.



Ο θάνατός της φέρεται να οφείλεται σε αυτοκτονία «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στη δήλωση. «Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».



Σύμφωνα με το TMZ, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση στο σπίτι της Κάθριν στο Χόλιγουντ Χιλς το βράδυ της Δευτέρας, όπου εντοπίστηκε νεκρή. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοτραυματισμό από πυροβόλο όπλο.



Το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν. Το ζευγάρι είχε επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ Σορτ, 39 ετών, και τον Χένρι Χέιτερ Σορτ, 36 ετών.







Πλούσια φιλανθρωπική δράση Το 2006 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με πτυχίο στην Ψυχολογία και στις Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, ενώ το 2010 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνική Εργασία από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.



Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια στο Νοσοκομείο Resnick Νευροψυχιατρικής του UCLA, προτού ενταχθεί στο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα διπλής διάγνωσης Camden Center.



Ποιος είναι ο Μάρτιν Σορτ Ο Μάρτιν Σορτ, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Καναδούς κωμικούς, ηθοποιούς και σεναριογράφους, έχει διαγράψει πολυετή πορεία στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, συγκεντρώνοντας σημαντικές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση.



Ο Martin Short γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1950 στο Χάμιλτον του Οντάριο και αρχικά σπούδασε Κοινωνική Εργασία, προτού στραφεί στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς κωμικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το SCTV και το Saturday Night Live, όπου ξεχώρισε για τους χαρακτηριστικούς ρόλους και τις μιμήσεις του.



Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι Three Amigos και Father of the Bride, ενώ συμμετείχε και σε μεταγλωττίσεις μεγάλων animation παραγωγών, όπως το The Prince of Egypt και το Madagascar 3: Europe's Most Wanted.



Τα τελευταία χρόνια γνώρισε εκ νέου ευρεία αποδοχή για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά του Hulu Only Murders in the Building, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Steve Martin και τη Selena Gomez.



Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων βραβείο Tony και αρκετές υποψηφιότητες για Emmy, ενώ έχει λάβει και το παράσημο του Order of Canada για τη συμβολή του στις τέχνες.



Σε προσωπικό επίπεδο, υπήρξε επί σειρά ετών παντρεμένος με την ηθοποιό Nancy Dolman, η οποία απεβίωσε το 2010. Με το ιδιαίτερο ύφος του και τον συνδυασμό χιούμορ και συναισθηματικής ερμηνείας, ο Μάρτιν Σορτ παραμένει μία από τις πιο αγαπητές μορφές της διεθνούς βιομηχανίας ψυχαγωγίας.





Getty Images / Ideal Image