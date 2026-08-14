Στο σκαμνί ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος του Νορθάμπτον: Κατηγορείται για τον βιασμό 15χρονης σε προσκύνημα στη Λούρδη τη δεκαετία του 2000

Ο 70χρονος σήμερα Ντέιβιντ Όουκλι κατηγορείται ότι συνευρέθηκε ερωτικά δύο φορές με την ανήλικη στη διάρκεια του προσκυνήματος - Έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντά του μετά την απαγγελία κατηγοριών

Λούρδη, μιας μικρής πόλης στη βάση των Πυρηναίων, εμφανίστηκε ο Επίσκοπος του Νορθάμπτον.



Ο 70χρονος σήμερα Ντέιβιντ Όουκλι κατηγορείται ότι συνευρέθηκε ερωτικά δύο φορές με το κορίτσι, το οποίο ήταν τότε 15 ετών, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.



40 ετών και υπηρετούσε ως καθολικός ιερέας, απαγγέλθηκαν τον Ιούνιο δύο κατηγορίες για βιασμό κοριτσιού κάτω των 16 ετών, κατόπιν έρευνας της ειδικής ομάδας της Αστυνομίας του Στάφορντσιρ για βιασμούς και σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.



Ο επίσκοπος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ την Πέμπτη μέσω βιντεοσύνδεσης από το γραφείο του δικηγόρου του, προκειμένου να βρεθεί αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για πρώτη φορά.



Η εισαγγελέας Σάρα Μάντεν δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Όουκλι και το κορίτσι «άρχισαν να βγαίνουν… αφού πήγαν σε προσκύνημα στη Λούρδη». «Θυμάται ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον κατηγορούμενο σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις», ανέφερε η κ. Μάντεν.



Γαλλία, προσελκύει πλήθη προσκυνητών κάθε χρόνο στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης – ένα από τα πιο δημοφιλή καθολικά προσκυνήματα στον κόσμο.







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Από τον Όουκλι δεν ζητήθηκε να δηλώσει αθώος ή ένοχος για τις δύο κατηγορίες, καθώς ο επικεφαλής δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ παρέπεμψε την υπόθεση στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου.



«Δεδομένης της δημοσιότητας της υπόθεσης και της προηγούμενης ιδιότητας του κατηγορουμένου, η υπόθεση αυτή πρέπει να παραπεμφθεί στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο» δήλωσε ο δικαστής και άφησε τον Όουκλι ελεύθερο με εγγύηση και υπό τον όρο να μην επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή την οικογένειά της, ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας για τη δήλωση ενοχής ή μη στις 10 Σεπτεμβρίου.



Μετά τη δημοσιοποίηση των ποινικών κατηγοριών, η Καθολική Επισκοπή του Νορθάμπτον ανέφερε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του Όουκλι κατόπιν έρευνας για «παλαιότερες καταγγελίες που αφορούν ζητήματα προστασίας ανηλίκων». «Κατανοούμε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω μια εν εξελίξει δικαστική διαδικασία» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Επισκοπή.



Τον Ιούνιο, ο Πάπας Λέων ΙΔ' διόρισε προσωρινά τον επικεφαλής των Καθολικών στην Αγγλία και την Ουαλία, Ρίτσαρντ Μοθ, για να επιβλέπει την Επισκοπή του Νορθάμπτον μετά την απαγγελία κατηγοριών στον Όουκλι.



Ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενος για τον βιασμό μιας έφηβης κατά τη διάρκεια προσκυνήματος στη, μιας μικρής πόλης στη βάση των Πυρηναίων, εμφανίστηκε οτουΟ 70χρονος σήμερακατηγορείται ότι συνευρέθηκε ερωτικά δύο φορές με το κορίτσι, το οποίο ήταν τότε 15 ετών, στις αρχές της δεκαετίας τουΣτον Όουκλι, ο οποίος ήταν τότε άνω τωνκαι υπηρετούσε ως καθολικός ιερέας, απαγγέλθηκαν τον Ιούνιο δύο κατηγορίες για βιασμό κοριτσιού κάτω τωνκατόπιν έρευνας της ειδικής ομάδας της Αστυνομίας του Στάφορντσιρ για βιασμούς και σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.Ο επίσκοπος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο τουτην Πέμπτη μέσω βιντεοσύνδεσης από το γραφείο του δικηγόρου του, προκειμένου να βρεθεί αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για πρώτη φορά.Η εισαγγελέαςδήλωσε στο δικαστήριο ότι οκαι το κορίτσι «άρχισαν να βγαίνουν… αφού πήγαν σε προσκύνημα στη Λούρδη». «Θυμάται ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον κατηγορούμενο σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις», ανέφερε η κ. Μάντεν.Η Λούρδη, στη νοτιοδυτική, προσελκύει πλήθη προσκυνητών κάθε χρόνο στο Ιερό της– ένα από τα πιο δημοφιλή καθολικά προσκυνήματα στον κόσμο.Ο Όουκλι, γεννημένος στο Στόουρμπριτζ των Δυτικών Μίντλαντς και χειροτονημένος το 1980, ανέλαβε Επίσκοπος του Νορθάμπτον το 2020. Πλέον έχει αποσυρθεί από τα δημόσια ιερατικά του καθήκοντα, καθώς συνελήφθη αρχικά από την αστυνομία τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.Από τον Όουκλι δεν ζητήθηκε να δηλώσει αθώος ή ένοχος για τις δύο κατηγορίες, καθώς ο επικεφαλής δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ παρέπεμψε την υπόθεση στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου.«Δεδομένης της δημοσιότητας της υπόθεσης και της προηγούμενης ιδιότητας του κατηγορουμένου, η υπόθεση αυτή πρέπει να παραπεμφθεί στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο» δήλωσε ο δικαστής και άφησε τον Όουκλι ελεύθερο με εγγύηση και υπό τον όρο να μην επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή την οικογένειά της, ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας για τη δήλωση ενοχής ή μη στις 10 Σεπτεμβρίου.Μετά τη δημοσιοποίηση των ποινικών κατηγοριών, η Καθολική Επισκοπή του Νορθάμπτον ανέφερε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του Όουκλι κατόπιν έρευνας για «παλαιότερες καταγγελίες που αφορούν ζητήματα προστασίας ανηλίκων». «Κατανοούμε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω μια εν εξελίξει δικαστική διαδικασία» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Επισκοπή.Τον Ιούνιο, οδιόρισε προσωρινά τον επικεφαλής των Καθολικών στην Αγγλία και την Ουαλία,για να επιβλέπει την Επισκοπή του Νορθάμπτον μετά την απαγγελία κατηγοριών στον Όουκλι.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων της Αγγλίας και της Ουαλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Πρόκειται για έναν προσωρινό ρόλο, μέσω του οποίου η Αγία Έδρα διασφαλίζει ότι η ποιμαντική διοίκηση μιας επισκοπής θα συνεχιστεί όταν δεν είναι δυνατόν για έναν επίσκοπο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Επομένως, η διοίκηση της Επισκοπής του Νορθάμπτον ανατίθεται πλέον βάσει του Κανονικού Δικαίου στον Αρχιεπίσκοπο Μοθ».



Ο Αρχιεπίσκοπος Μοθ είπε από την πλευρά του: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η Αυτού Αγιότητα ο Πάπας Λέων ΙΔ', αναθέτοντάς μου αυτή την αποστολή ως αποστολικό τοποτηρητή της Επισκοπής του Νορθάμπτον, πέραν της διακονίας μου ως Αρχιεπισκόπου του Ουέστμινστερ. Ζητώ από εκείνους τους οποίους καλούμαι να υπηρετήσω να προσευχηθούν για μένα, ώστε ο Κύριος να συνεχίσει να μου δίνει την πνευματική καθοδήγηση και τη σοφία που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων».