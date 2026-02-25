Μάρτιν Σορτ: Οι θάνατοι που σημάδεψαν τη ζωή του - Η αυτοκτονία της 42χρονης κόρης του, ο καρκίνος της συζύγου του, το τροχαίο του αδελφού του και ο χαμός των γονιών του
«Στα 20 μου, ήξερα πράγματα για τη ζωή και το θάνατο, την τραγωδία και την απώλεια που κανένας από τους φίλους μου δεν ήξερε» έλεγε ο Μάρτιν Σορτ
Δραματικές στιγμές βιώνει για άλλη μια φορά στη ζωή του ο ηθοποιός, Μάρτιν Σορτ, καθώς η 42χρονη κόρη του, Κάθριν, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της με τις αρχές, όπως αναφέρει, το ΤΜΖ να κάνουν λόγο για θάνατο από αυτοκτονία με όπλο.
Στο ηχητικό της επικοινωνίας των διασωστών που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι της 42χρονης ακούγεται ένας εξ αυτών να κάνει λόγο για τραύμα που προκλήθηκε από το άτομο που εντοπίστηκε νεκρό. Στο ίδιο ηχητικό που δημοσιεύει η Daily Mail, ο διασώστης μεταφέρει ότι το άτομο που ενημέρωσε τις αρχές «είναι με το θύμα και δεν μπορεί να μπει στο υπνοδωμάτιο». Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι της κόρης του Σορτ στις 18:41 το απόγευμα της Δευτέρας
Η απώλεια της κόρης του είναι το τελευταίο χτύπημα για τον Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος έχει χάσει τη σύζυγό του από καρκίνο, τον αδερφό του από τροχαίο δυστύχημα ενώ σε ηλικία 17 ετών πέθανε από καρκίνο η μητέρα του και δύο χρόνια αργότερα έφυγε ο πατέρας του από εγκεφαλικό.
«Στα 20 μου, ήξερα πράγματα για τη ζωή και το θάνατο, την τραγωδία και την απώλεια που κανένας από τους φίλους μου δεν ήξερε. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν με κατέστρεψε» είχε δηλώσει στο Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024. «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτού του είδους τα άγχη της ζωής είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε καταστρέφουν. Αλλά νομίζω ότι επιβιώνοντας από όλα αυτά και συνεχίζοντας, ανέπτυξα την αντοχή να αντιμετωπίζω τις απογοητεύσεις της ζωής»
Μιλώντας για τη Νάνσι το 2012, ο Σορτ την περιέγραφε ως «το σωστό πρόσωπο» για αυτόν. «Ήμασταν μαζί για 36 χρόνια, αλλά θα είχα χωρίσει πέντε φορές αν δεν είχα βρει το σωστό πρόσωπο» είχε πει χαρακτηριστικά στον Guardian.
Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετώπισε το θάνατό της, ο πρώην σταρ του «SNL» μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο η Νάνσι αντιμετώπισε την ασθένειά της σε μια συνέντευξη με τον Λάρι Κινγκ που δημοσιεύθηκε αργότερα εκείνο το έτος. «Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει; Ήταν γενναία. Μερικές φορές, η άρνηση την τροφοδοτούσε. Μερικές φορές, ο ρεαλισμός την τροφοδοτούσε επίσης».
Το 2014 είχε περιγράψει πώς την αποχαιρέτησε: «Ακολούθησα απλώς τις επιθυμίες της. Κάναμε μια συγκέντρωση με περίπου 30 στενούς φίλους και συγγενείς. Κηδεύτηκε με αποτέφρωση. Τα παιδιά και εγώ μπήκαμε σε μια βάρκα, σκορπίσαμε τις στάχτες στο νερό και πηδήξαμε στις στάχτες».
Η σύζυγοςΟ Μάρτιν Σορτ έχασε τη σύζυγό του, την 58χρονη Νάνσι Ντόλαν από καρκίνο των ωοθηκών τον Αύγουστο του 2010.
Ο αδελφός τουΣε ηλικία 12 ετών ο Μάρτιν Σορτ έχασε τον αδελφό του, Ντέιβιντ, σε τροχαίο δυστύχημα.
«Νομίζω ότι ο λόγος που όλα αυτά δεν με έριξαν από τα σύννεφα ήταν επειδή είχα τόσο σταθερά θεμέλια. Τέτοιες καταστάσεις είναι φρικτές, αλλά νομίζω ότι είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε κάνουν θύμα τους» είχε πει στην ίδια συνέντευξη του 2012.
Οι γονείς του
Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού του, ο Σορτ έχασε σε ηλικία 17 ετών τη μητέρα του, Όλιβ Χέιτερ, από καρκίνο ενώ δύο χρόνια αργότερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Τσαρλς Πάτρικ Σορτ, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη.
Μιλώντας για την απώλεια των γονέων του σε εφηβική ηλικία, ο Μάρτιν Σορτ έλεγε το 2013: «Πιστεύω ότι η απώλεια σε ενδυναμώνει με έναν περίεργο τρόπο — σε οποιαδήποτε ηλικία — αλλά σίγουρα όταν είσαι νέος. Μπορείς είτε να ακολουθήσεις την κατεύθυνση του "θα γίνω θύμα αυτού. Θα γίνω αλκοολικός. Θα αρχίσω να παίρνω ναρκωτικά. Αλλά δεν ξέρεις τι έχω περάσει". Ή μπορείς να γίνεις πιο ανθεκτικός»
