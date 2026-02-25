ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Οι φωτογραφίες της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα από το ταξίδι τους στο Ντουμπάι

Το μοντέλο και ο τραγουδιστής απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό

Ιωάννα Μαρίνου
Στο Ντουμπάι για διακοπές βρίσκονται η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας και η σύντροφος του τραγουδιστή ανέβασε φωτογραφίες στα social media.

Το μοντέλο δημοσίευσε στο stories στο Instagram κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και σε ένα από αυτά εκείνος την αγκαλιάζει και ποζάρουν χαμογελαστοί στον καθρέφτη. Σε άλλη φωτογραφία η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ακουμπάει στον ώμο του Χρήστου Μάστορα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι μαζί 3,5 χρόνια, από τον Αύγουστο του 2022, και το μοντέλο, μιλώντας για τη σχέση τους, έχει αναφέρει πως δεν αποκλείεται να παντρευτούν. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο «Πρωινό» τον Νοέμβριο του 2025 είχε πει: «Τον γάμο δεν τον σκέφτομαι τώρα. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά τον γάμο με τον Χρήστο τον σκέφτομαι, μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

