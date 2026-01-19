Η Καληφώνη έβαλε παραλλαγή και κράνος για το νέο τραγούδι του Μάστορα: Πας πόλεμο αλλά ψάχνεις και ποια είναι αυτή η Μαργαρίτα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας

Η Καληφώνη έβαλε παραλλαγή και κράνος για το νέο τραγούδι του Μάστορα: Πας πόλεμο αλλά ψάχνεις και ποια είναι αυτή η Μαργαρίτα

Το μοντέλο έκανε το νέο trend του Tik Tok

Η Καληφώνη έβαλε παραλλαγή και κράνος για το νέο τραγούδι του Μάστορα: Πας πόλεμο αλλά ψάχνεις και ποια είναι αυτή η Μαργαρίτα
Στέλλα Μούτσιου
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε στα social media της η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, με τίτλο «Μαργαρίτα».

Το μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok ένα βίντεο όπου κάνει ένα νέο trend και τη δείχνει να βρίσκεται μέσα σε τανκ με στρατιωτική στολή, ενώ ηχεί το καινούριο κομμάτι του συντρόφου της. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε για αυτό: «Πας πόλεμο αλλά το τανκ έχει ενσωματωμένο bluetooth και ταυτόχρονα ψάχνεις και αυτή τη Μαργαρίτα»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2022. Οι δυο τους είναι, δηλαδή, μαζί περίπου τρία χρόνια, ωστόσο ο τραγουδιστής σπάνια μιλάει δημόσια για εκείνη. Μία από τις στιγμές αυτές ήταν τον περασμένο Νοέμβριο στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» όπου είχε πει για τη σύντροφό του: «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άτομο. Συγκροτημένο άτομο, αγαπάει βαθιά, φροντίζει».

Η «Μαργαρίτα» είναι το πρώτο  τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει ο Χρήστος Μάστορας και κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες.

Στέλλα Μούτσιου
