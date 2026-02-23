Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο, είπε ο Νικορέστης Χανιωτάκης
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» τον ρόλο του Νικόδημου
Για τον Γιάννη Σμαραγδή και την ταινία «Καποδίστριας» μίλησε ο Νικορέστης Χανιωτάκης στην εκπομπή Buongiorno. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύθηκε στην ταινία, βασισμένη στη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια, τον Νικόδημο, τη μοναδική φιγούρα που δεν είναι πραγματική, ένα πρόσωπο μυθοπλασίας που βρίσκεται πάντα κοντά στον Καποδίστρια ως φύλακας άγγελός του.
«Χαίρομαι που η ταινία «Καποδίστριας» είχε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Στο πρώτο γύρισμα, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στη σύζυγό του και με συγκίνησε. Η εμπορική επιτυχία δεν είναι απάντηση στις αρνητικές κριτικές. Δεν μπορεί αυτό που κάνουμε να αρέσει σε όλους».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Νικορέστης Χανιωτάκης έκανε και μία αναφορά στην προσωπική του ζωή: «Η Κρήτη ήταν ένα φάρμακο για μένα, όταν πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Μαθαίνουμε να ζούμε με τα προβλήματα υγείας, ευτυχώς αυτό που έχω εγώ αντιμετωπίζεται. Είμαι χαζομπαμπάς, γίνομαι παιδί με τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι ευλογία».
