Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο, είπε ο Νικορέστης Χανιωτάκης
GALA
Νικορέστης Χανιωτάκης Γιάννης Σμαραγδής Καποδίστριας

Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο, είπε ο Νικορέστης Χανιωτάκης

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» τον ρόλο του Νικόδημου

Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο, είπε ο Νικορέστης Χανιωτάκης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για τον Γιάννη Σμαραγδή και την ταινία «Καποδίστριας» μίλησε ο Νικορέστης Χανιωτάκης στην εκπομπή Buongiorno. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποδύθηκε στην ταινία, βασισμένη στη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια, τον Νικόδημο, τη μοναδική φιγούρα που δεν είναι πραγματική, ένα πρόσωπο μυθοπλασίας που βρίσκεται πάντα κοντά στον Καποδίστρια ως φύλακας άγγελός του.

«Χαίρομαι που η ταινία «Καποδίστριας» είχε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Στο πρώτο γύρισμα, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στη σύζυγό του και με συγκίνησε. Η εμπορική επιτυχία δεν είναι απάντηση στις αρνητικές κριτικές. Δεν μπορεί αυτό που κάνουμε να αρέσει σε όλους».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgm6qvslakd5)

Στην ίδια συνέντευξη, ο Νικορέστης Χανιωτάκης έκανε και μία αναφορά στην προσωπική του ζωή: «Η Κρήτη ήταν ένα φάρμακο για μένα, όταν πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Μαθαίνουμε να ζούμε με τα προβλήματα υγείας, ευτυχώς αυτό που έχω εγώ αντιμετωπίζεται. Είμαι χαζομπαμπάς, γίνομαι παιδί με τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι ευλογία».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης