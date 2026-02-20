Ο γιος της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στηρίζει τον σύντροφό της: Είναι πολύ γλυκός, τον λατρεύω
Ο γιος της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στηρίζει τον σύντροφό της: Είναι πολύ γλυκός, τον λατρεύω
Ο 23χρονος γιος της ηθοποιού έκανε μία σπάνια δημόσια αναφορά για τη σχέση της με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους
Τη στήριξή του στον σύντροφο της μητέρα του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊεξέφρασε δημόσια ο Ντάμιεν, αναφέροντας ότι ο Μπίλι Ρέι Σάιρους είναι πολύ γλυκός.
Ο 23χρονος γιος της ηθοποιού έκανε σπάνια δημόσια αναφορά στη σχέση της μητέρας του με τον τραγουδιστή. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Standard, ο Ντάμιεν Χάρλεϊ χαρακτήρισε τον Μπίλι Ρέι Σάιρους «πολύ γλυκό φίλο που τον λατρεύω». Ο νεαρός ηθοποιός και μοντέλο μίλησε επίσης για τα παιδιά του τραγουδιστή, λέγοντας ότι είναι «πολύ, πολύ γλυκά».
Η Ελίζαμπεθ Χέρλεϊ απέκτησε τον Ντάμιεν με τον εκλιπόντα Αμερικανό παραγωγό, Στιβ Μπινγκ. Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους είναι πατέρας της Μάιλι, του Νοά και του Μπρέισον, από τον γάμο με την πρώην σύζυγό του, Τις Σάιρους. Επιπλέον, υιοθέτησε τα δύο παιδιά της Τις, την Μπράντι και τον Τρέις, ενώ είναι πατέρας και του Κρίστοφερ Κόντι, που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κρίστεν Λάκι.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γιος της ηθοποιού αναφέρθηκε στα σχόλια για τη σχέση της μητέρας του, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύ περίεργα και ενοχλητικά» εξηγώντας πως: «Όταν χρειάζεται, είμαι διαρκώς εκτός διαδικτύου. Διαγράφω το Instagram για μεγάλα διαστήματα γιατί θα ήταν απαράδεκτο να αφήσω αυτά τα σχόλια να επηρεάσουν τη ζωή μου».
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους στις 20 Απριλίου του 2025, με κοινή ανάρτηση στο Instagram, όπου εμφανίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί στη φύση. Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής φιλά την ηθοποιό στο μάγουλο, ενώ στη λεζάντα η ίδια είχε γράψει: «Καλό Πάσχα».
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό People, οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και τρία χρόνια, από τα γυρίσματα της ταινίας «Christmas in Paradise» το 2022. «Η Χάρλεϊ είναι υπέροχη και τον επισκέφθηκε για το Πάσχα. Βγαίνουν εδώ και λίγο καιρό», ανέφερε τότε το ίδιο πρόσωπο, προσθέτοντας: «Και πόσο τυχερός είναι; Η Χάρλεϊ είναι γλυκιά, θετική και υπέροχη παρέα». Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία τους στα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα καλή: «Πέρασαν υπέροχα τότε, το γύρισμα ήταν χαλαρό και του έμεινε αξέχαστο».
Η επιβεβαίωση της σχέσης προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να εκφράζουν επιφυλάξεις, επικαλούμενοι παλαιότερες καταγγελίες που αφορούν στη συμπεριφορά του τραγουδιστή προς την πρώην σύζυγό του, Φαϊροουζ. Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, κάποιοι έγραψαν: «Όχιιι!! Απλά όχι! Τρέχα, Ελίζαμπεθ!» και «Μόνο εγώ βλέπω τα red flags (κόκκινες σημαίες);», ενώ άλλοι σχολίασαν: «Ποιος άλλος δεν το περίμενε με τίποτα αυτό το 2025;». Παρά τις επικρίσεις, υπήρξαν και μηνύματα στήριξης. Η στυλίστρια, Αν Καρούσο σημείωσε: «Ααα! Μπίλι Ρέι Λαγουδάκι! Καλή Ανάσταση!», ενώ η Τρίνι Γούνταλ σχολίασε: «Καλή Ανάσταση, αγαπημένη μου. Ελπίζω να περνάς υπέροχα».
Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ενταθεί ήδη από τις αρχές του περασμένου Απριλίου, όταν η ηθοποιός χρησιμοποίησε στο Instagram τη μπαλάντα «She's Not Cryin' Anymore» και έκανε tag τον τραγουδιστή σε φωτογραφία της από τις Μαλδίβες, γράφοντας: «Το πιο υπέροχο ηλιοβασίλεμα στις υπέροχες Μαλδίβες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 23χρονος γιος της ηθοποιού έκανε σπάνια δημόσια αναφορά στη σχέση της μητέρας του με τον τραγουδιστή. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Standard, ο Ντάμιεν Χάρλεϊ χαρακτήρισε τον Μπίλι Ρέι Σάιρους «πολύ γλυκό φίλο που τον λατρεύω». Ο νεαρός ηθοποιός και μοντέλο μίλησε επίσης για τα παιδιά του τραγουδιστή, λέγοντας ότι είναι «πολύ, πολύ γλυκά».
Damian Hurley Makes Rare Comment on Mom Elizabeth Hurley's Boyfriend, Billy Ray Cyrus https://t.co/DD6fCNQnLE— People (@people) February 19, 2026
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γιος της ηθοποιού αναφέρθηκε στα σχόλια για τη σχέση της μητέρας του, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύ περίεργα και ενοχλητικά» εξηγώντας πως: «Όταν χρειάζεται, είμαι διαρκώς εκτός διαδικτύου. Διαγράφω το Instagram για μεγάλα διαστήματα γιατί θα ήταν απαράδεκτο να αφήσω αυτά τα σχόλια να επηρεάσουν τη ζωή μου».
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους στις 20 Απριλίου του 2025, με κοινή ανάρτηση στο Instagram, όπου εμφανίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί στη φύση. Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής φιλά την ηθοποιό στο μάγουλο, ενώ στη λεζάντα η ίδια είχε γράψει: «Καλό Πάσχα».
Η γνωριμία του ζευγαριού και τα αρνητικά σχόλια μετά την επιβεβαίωση της σχέσης
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό People, οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και τρία χρόνια, από τα γυρίσματα της ταινίας «Christmas in Paradise» το 2022. «Η Χάρλεϊ είναι υπέροχη και τον επισκέφθηκε για το Πάσχα. Βγαίνουν εδώ και λίγο καιρό», ανέφερε τότε το ίδιο πρόσωπο, προσθέτοντας: «Και πόσο τυχερός είναι; Η Χάρλεϊ είναι γλυκιά, θετική και υπέροχη παρέα». Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία τους στα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα καλή: «Πέρασαν υπέροχα τότε, το γύρισμα ήταν χαλαρό και του έμεινε αξέχαστο».
Η επιβεβαίωση της σχέσης προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να εκφράζουν επιφυλάξεις, επικαλούμενοι παλαιότερες καταγγελίες που αφορούν στη συμπεριφορά του τραγουδιστή προς την πρώην σύζυγό του, Φαϊροουζ. Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, κάποιοι έγραψαν: «Όχιιι!! Απλά όχι! Τρέχα, Ελίζαμπεθ!» και «Μόνο εγώ βλέπω τα red flags (κόκκινες σημαίες);», ενώ άλλοι σχολίασαν: «Ποιος άλλος δεν το περίμενε με τίποτα αυτό το 2025;». Παρά τις επικρίσεις, υπήρξαν και μηνύματα στήριξης. Η στυλίστρια, Αν Καρούσο σημείωσε: «Ααα! Μπίλι Ρέι Λαγουδάκι! Καλή Ανάσταση!», ενώ η Τρίνι Γούνταλ σχολίασε: «Καλή Ανάσταση, αγαπημένη μου. Ελπίζω να περνάς υπέροχα».
Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ενταθεί ήδη από τις αρχές του περασμένου Απριλίου, όταν η ηθοποιός χρησιμοποίησε στο Instagram τη μπαλάντα «She's Not Cryin' Anymore» και έκανε tag τον τραγουδιστή σε φωτογραφία της από τις Μαλδίβες, γράφοντας: «Το πιο υπέροχο ηλιοβασίλεμα στις υπέροχες Μαλδίβες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα