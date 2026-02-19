Ο Bad Bunny αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε επερχόμενη ταινία
Το φιλμ έχει τίτλο «Porto Rico» και παρουσιάζεται ως ένας φόρος τιμής στη γενέτειρά του
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε επερχόμενο φιλμ αναλαμβάνει ο Bad Bunny, μαζί με τους Έντουαρντ Νόρτον και Χαβιέ Μπαρδέμ.
Ο πολυβραβευμένος Πουερτορικανός καλλιτέχνης René Pérez Joglar, γνωστός ως Residente, περνά για πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας. Το φιλμ έχει τίτλο «Porto Rico» και παρουσιάζεται ως ένας φόρος τιμής στη γενέτειρά του. Η παραγωγή περιγράφεται ως ένα «επικό γουέστερν της Καραϊβικής» που συνδυάζει στοιχεία ιστορικού δράματος.
Για τον Bad Bunny, η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση ως πρωταγωνιστή στη μεγάλη οθόνη, μετά από συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ και το «Caught Stealing» του Ντάρεν Αρονόφσκι. Το καστ συμπληρώνει ο Viggo Mortensen, ενώ χρέη εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνει ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ Alejandro G. Iñárritu.
Το σενάριο συνυπογράφουν ο Residente και ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Alexander Dinelaris και εστιάζει στη ζωή του José Maldonado Román, μιας εμβληματικής επαναστατικής μορφής του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο ίδιος έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο «Águila Blanca» (Λευκός Αετός).
Σε δήλωσή του, ο Residente εξήγησε το προσωπικό βάρος του πρότζεκτ και το κίνητρο πίσω από τη δημιουργία του: «Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από παιδί». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο πάντα προκαλούσε αντιπαραθέσεις. Αυτή η ταινία είναι μια επιβεβαίωση του ποιοι είμαστε, αποτυπωμένη με τον δυναμισμό και την ειλικρίνεια που αξίζει στην ιστορία μας».
Η ανακοίνωση της ταινίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου. Η παρουσία του καταγράφεται ότι κράτησε το ενδιαφέρον 128,2 εκατομμυρίων τηλεθεατών και προκάλεσε έντονη διεθνή κινητικότητα.
Bad Bunny Sets First Lead Movie Role in 'Porto Rico' With Edward Norton, Javier Bardem https://t.co/ffKHwHf2Ay— Variety (@Variety) February 18, 2026
