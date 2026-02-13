Ρεκόρ streams για τον Bad Bunny μετά το Super Bowl

Εκτοξεύτηκαν κατά 175% – Άνοδος σε Spotify, Apple Music, Amazon και Shazam





Η δυναμική που δημιούργησε η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl αποτυπώθηκε άμεσα στα ψηφιακά δεδομένα ακρόασης. Τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά τον τελικό, οι συνολικές ακροάσεις του καταλόγου του στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 175% σε σχέση με τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.







Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl







Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι on-demand ακροάσεις του αυξήθηκαν κατά 132% τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου σε σχέση με τις 2 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 271 εκατομμύρια έναντι 117 εκατομμυρίων.



Τα πέντε τραγούδια του Bad Bunny με τις περισσότερες ακροάσεις στις ΗΠΑ τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ήταν: 1. DtMF με 10,4 εκατομμύρια

3. NuevaYol με 6 εκατομμύρια

4. Tití Me Preguntó με 5,4 εκατομμύρια

5. EoO με 4,5 εκατομμύρια



Στην Apple Music, που ήταν χορηγός του halftime show, η playlist της εμφάνισής του έγινε η πιο αναπαραγόμενη λίστα αμέσως μετά την παράσταση. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης κατέλαβε 23 θέσεις στο Apple Music Daily Top 100 Global, εκ των οποίων εννέα στο Top 25 και πέντε στο Top 10. Το τραγούδι “DtMF” ανέβηκε στο Νο1. Το άλμπουμ του “Debí Tirar Más Fotos” μπήκε στα charts 155 χωρών, φτάνοντας στο Top 10 σε 128 και στο Νο1 σε 46 χώρες, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, η Κολομβία, η Χιλή, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.



Στο Spotify κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με αύξηση 470% στις ακροάσεις του στις ΗΠΑ, εξετάζοντας την ωριαία μεταβολή μεταξύ 21:00 και 03:00 την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα μία εβδομάδα νωρίτερα.



Η Amazon Music ανέφερε αύξηση 480% στις ακροάσεις του Bad Bunny στις ΗΠΑ μετά την εμφάνισή του.



Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψε και η πλατφόρμα Shazam. Η Apple Music ανακοίνωσε ότι η εμφάνιση του Bad Bunny αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ημέρα στην ιστορία του Shazam για καλλιτέχνη λατινικής ή μη αγγλόφωνης μουσικής. Οι αναγνωρίσεις τραγουδιών του αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 400% κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το halftime show σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο.