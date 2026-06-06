Viral βίντεο άλλαξε τη ζωή 85χρονης εργαζόμενης: Άγνωστοι της χάρισαν 146.000 δολάρια για τη σύνταξή της

Η Μπρούκλιν Γκριν και η 85χρονη εργαζόμενη του κινηματογράφου κρατούν την επιταγή με το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω της διαδικτυακής καμπάνιας

«Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η απόφαση για τη σύνταξη παραμένει δική της

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αργότερα, καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία η Γκριν αποκάλυψε στην Έρον το ποσό που είχε συγκεντρωθεί.Βλέποντας το ποσό γραμμένο σε ένα χαρτί, η 85χρονη δεν έκρυψε την έκπληξή της.«Θεέ μου, είναι πάρα πολλά χρήματα», είπε συγκινημένη.Η Γκριν της απάντησε: «Είναι πολλά χρήματα και τα αξίζεις όλα».Στο ίδιο βίντεο, η Έρον απηύθυνε ευχαριστήριο μήνυμα προς όλους όσοι συνέβαλαν στην καμπάνια.«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους υπέροχους ανθρώπους που προσέφεραν χρήματα μέσω του GoFundMe. Είμαι συγκλονισμένη και αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη από τον Θεό και από όλους εσάς. Σας ευχαριστώ ξανά», ανέφερε.Σύμφωνα με τον διευθυντή του κινηματογράφου, η τελική απόφαση για το πότε θα αποχωρήσει από την εργασία της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.Η ιστορία της 85χρονης έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, αναδεικνύοντας τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τη διάθεση αλληλεγγύης που μπορεί να εκδηλωθεί όταν μια ανθρώπινη ιστορία αγγίζει το κοινό.