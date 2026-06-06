Η Τεχεράνη απαντά στον Λιβανέζο πρόεδρο: «Ο πραγματικός εχθρός είναι το Ισραήλ, σώστε τη χώρα σας»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί απάντησε στον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν που είχε καλέσει την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στη χώρα του - «Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό»