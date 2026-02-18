Παντελής Παντελίδης: Το σύστημα σου υποκλίθηκε και σε πολέμησε με κάθε ευκαιρία, δήλωσε ο μαέστρος του
Έγραψες ιστορία και έμεινες αθάνατος, ανέφερε ο Ρουσσέτος Δημήτρογλου με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του τραγουδιστή
Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη και ο μαέστρος του μέσα από ένα γράμμα θυμήθηκε τις στιγμές που είχαν μοιραστεί, ενώ στάθηκε στην επίδραση που είχε στη σύντομη καλλιτεχνική του πορεία. Ο Ρουσσέτος Δημήτρογλου μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι το σύστημα υποκλίθηκε στο ταλέντο του τραγουδιστή, μην έχοντας άλλη επιλογή, λόγω της αγάπης του κόσμου. Την ίδια στιγμή όμως τον πολεμούσε με κάθε ευκαιρία.
Όπως ανέφερε στο γράμμα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: «Πέρασαν δέκα χρόνια από την απώλειά σου. Δέκα χρόνια που δεν έχεις φύγει ποτέ από το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά μου. Θυμάμαι την κάθε στιγμή που ζήσαμε μαζί. Από την πρώτη μας γνωριμία στα γραφεία της MINOS και τις πρώτες κουβέντες που ανταλλάξαμε, μέχρι τα τελευταία λόγια και την καληνύχτα μας, μετά την πρόβα στο μαγαζί, που ήταν η τελευταία φορά που σε είδα. Θυμάμαι τις πλάκες μας στο στούντιο και τα γέλια που κάναμε. Μία από αυτές ήταν όταν σε έβγαλα φωτογραφία με ένα χρυσό δίσκο του Γιώργου Νταλάρα και σου είπα να κρύψεις το όνομα. Που να το ξέραμε κι εμείς ότι λίγο καιρό μετά θα έπεφταν οι πλατίνες βροχή. Ότι θα τα σάρωνες όλα σαν τυφώνας, σαν ένα τσουνάμι που το φοβούνται όλοι και το κοιτούν με τρόμο γιατί θα τους παρασύρει, θα τους πνίξει. Θυμάμαι τις κουβέντες, τα μηνύματα μας».
Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου τόνισε πως ο Παντέλης Παντείδης κατάφερε να μείνει αθάνατος μέσα από τα τραγούδια του, ενώ μέσα από τη μουσική του έδειξε έναν διαφορετικό δρόμο. «Το σύστημα σου υποκλίθηκε γιατί σε επέβαλλε η αγάπη, η λατρεία του κόσμου. Αυτό το σύστημα σε πολέμησε και σε κρεμούσε στα μανταλάκια με κάθε ευκαιρία γιατί δεν θέλει ήρωες αλλά μαριονέτες. Σε σχεδόν τέσσερα χρόνια έγραψες ιστορία και έμεινες αθάνατος μέσα από τα τραγούδια σου. Εγώ που είμαι εδώ και όσο είμαι εδώ θα σε τιμώ. Είμαι λυπημένος που δεν έχει γίνει ούτε ένα σοβαρό αφιέρωμα για το έργο σου. Να ξέρεις ότι η νέα γενιά σε ακούει και θα σε ακούει γιατί είσαι κλασικός. Είσαι ο μοναδικός και έδειξες έναν δρόμο διαφορετικό. Έδωσες την ελπίδα σε νέους καλλιτέχνες να κυνηγήσουν το όνειρο χωρίς δεκανίκια. 10 χρόνια μακριά, 10 χρόνια πιο κοντά», πρόσθεσε.
