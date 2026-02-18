Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη: Ο μπαμπάς μου έφυγε στην ίδια ηλικία από τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον πόνο μου
Μίνα Αρναούτη για Παντελή Παντελίδη: Ο μπαμπάς μου έφυγε στην ίδια ηλικία από τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον πόνο μου
Οι αναρτήσεις που έκανε η Μίνα Αρναούτη με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του τραγουδιστή
Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή, η Μίνα Αρναούτη έκανε τρεις αναρτήσεις στα social media, κατά τις οποίες εξηγούσε πόσο πόνο της προκαλεί η ημέρα αυτή, καθώς δεν της θυμίζει μόνο όλα όσα συνέβησαν στο τροχαίο, αλλά της φέρνει στον νου και τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε στην ίδια ηλικία με τον τραγουδιστή, από την ίδια αιτία.
Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η Μίνα Αρναούτη, η οποία ήταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ του τροχαίου στο αυτοκίνητό του, ανέβασε αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο έγραψε για τον τραγουδιστή: «10 χρόνια χωρίς εσένα».
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο όπου ο Παντελής Παντελίδης τραγουδούσε στα μπουζούκια.
Στην τρίτη ανάρτηση η Μίνα Αρναούτη μίλησε και για τον χαμό του πατέρα της από τροχαίο: «Ο Παντελής και ο μπαμπάς μου έφυγαν στην ίδια ηλικία από τον ίδιο ακριβώς λόγο και από το ίδιο τραύμα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο πόνο μου προκαλεί όλο αυτό. Πάντα θυμάμαι και τους δύο», έγραψε.
Η Μίνα Αρναούτη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στερώντας τη ζωή στον τραγουδιστή και είχε κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημίωση. Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 την σχετική απόφαση, κατά την οποία η ίδια θα πάρει 39.000 ευρώ.
Η Μίνα Αρναούτη είχε δηλώσει μετά την απόφαση: «Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Νιώθω ανασφάλεια για τη ζωή μου και θεωρώ ότι ήταν άδικη απόφαση. Έχω κάνει 17 χειρουργεία, πολλά από τα οποία ήταν επώδυνα. Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου. Ήμουν άστεγη στην Αθήνα και έτρεχα για χειρουργεία. Το καταλαβαίνετε αυτό;. Έχω λάβει ψυχολογική υποστήριξη, έχω επισκεφτεί και ψυχίατρο. Στην αρχή, που αυτό είναι σύμπτωμα του μετατραυματικού στρες, έβλεπα το τροχαίο με τρίτο μάτι».
