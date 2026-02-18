Χρήστος Δάντης μετά το χειρουργείο: Σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω στη σκηνή και μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω
Χρήστος Δάντης μετά το χειρουργείο: Σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω στη σκηνή και μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω

Ο τραγουδιστής χειρουργήθηκε έπειτα από κάταγμα στο χέρι

Ευγνώμων που θα μπορέσει να επιστρέψει τόσο σύντομα στη σκηνή, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, δήλωσε ο Χρήστος Δάντης. Ο τραγουδιστής χειρουργήθηκε μετά από κάταγμα στο χέρι και εξήγησε ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εμφάνιση την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.  

Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, ο Χρήστος Δάντης μοιράστηκε τα νέα με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον γιατρό που τον χειρούργησε.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ανέφερε: «Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην κλινική το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω. Με χειρούργησαν και μου «έδωσαν» πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή. Ευχαριστώ από καρδιάς». 

