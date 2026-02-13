Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Έσπασε το χέρι του και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Η σύντροφος του τραγουδιστή, Ασημίνα Χατζηανδρέου, έκανε την ανακοίνωση για την υγεία του και την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του
Ένα ατύχημα είχε ο Χρήστος Δάντης και υπέστη σπάσιμο στο χέρι, με αποτέλεσμα να πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.
Η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, έκανε την ανακοίνωση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθούν οι δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του τραγουδιστή. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την κατανόησή του.
Η Ασημίνα Χατζηανδρέου έγραψε συγκεκριμένα για τον Χρήστο Δάντη: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας».
