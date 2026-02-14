Χειρουργήθηκε ο Χρήστος Δάντης: Η ανάρτηση της συντρόφου του μετά την επέμβαση

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι έπειτα από ατύχημα.Ο γνωστός τραγουδιστής αναρρώνει μετά το χειρουργείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.Η σύντροφος του τραγουδιστή και συνθέτη «ανέβασε» μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται να κρατάει τρυφερά το χέρι του Χρήστου Δάντης, γράφοντας «Σιδερένιος».