Χειρουργήθηκε ο Χρήστος Δάντης: Η ανάρτηση της συντρόφου του μετά την επέμβαση

GALA
«Σιδερένιος» ευχήθηκε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στον γνωστό καλλιτέχνη που πόσταρε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι έπειτα από ατύχημα.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναρρώνει μετά το χειρουργείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Η σύντροφος του τραγουδιστή και συνθέτη «ανέβασε» μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται να κρατάει τρυφερά το χέρι του Χρήστου Δάντης, γράφοντας «Σιδερένιος».

