«Οργιάζουν» οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του Πέδρο Πασκάλ: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον πρώην σύντροφο του Λουκ Έβανς
«Οργιάζουν» οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του Πέδρο Πασκάλ: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον πρώην σύντροφο του Λουκ Έβανς
Ο ηθοποιός δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, η τελευταία του εμφάνιση όμως προκάλεσε συζητήσεις
Μια σειρά φωτογραφιών από τη Νέα Υόρκη ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει εκ νέου τα σενάρια γύρω από την προσωπική ζωή του Πέδρο Πασκάλ. Ο πρωταγωνιστής των «The Last of Us» και «Mandalorian» εθεάθη να περπατά αγκαζέ με τον Ραφαέλ Ολάρα, καλλιτεχνικό διευθυντή του Faena, με τα στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα τον γύρο του ίντερνετ.
Οι δυο τους απαθανατιστήκαν σε δρόμο του Μανχάταν, ενώ αργότερα κατευθύνθηκαν για φαγητό και, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, παρακολούθησαν μαζί την ταινία «Wuthering Heights» σε κινηματογράφο της πόλης. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Πασκάλ και τον Ολάρα να περπατούν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και να απολαμβάνουν την ταινία στο σινεμά, σε εικόνες που αρκετοί σχολίασαν ως «τρυφερές».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ραφαέλ Ολάρα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα, καθώς υπήρξε σύντροφος του ηθοποιού Λουκ Έβανς. Η προηγούμενη σχέση του είχε επιβεβαιωθεί δημόσια, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις εικασίες στα social media μετά τις νέες φωτογραφίες με τον Πασκάλ.
Ο ίδιος ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ δημόσια σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και διατηρεί διαχρονικά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα σχόλια σε ταμπλόιντ, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή δήλωση από τον ίδιο.
Μέχρι στιγμής, ούτε ο Πασκάλ ούτε ο Ολάρα έχουν σχολιάσει τη φύση της σχέσης τους. Οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν βασίζονται αποκλειστικά σε φωτογραφικά στιγμιότυπα και δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.
Φωτογραφίες: Πηγή: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
