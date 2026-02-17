Η αγκαλιά του Γιώργου Καπουτζίδη με τον Akyla: Να γίνουν πραγματικότητα όλα σου τα όνειρα
Η ανάρτηση του ηθοποιού και σεναριογράφου μετά τη νίκη του τραγουδιστή στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Μία ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Akyla, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, για να του ευχηθεί να γίνουν όλα του τα όνειρα πραγματικότητα.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος δημοσίευσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία στην οποία αγκάλιαζε σφιχτά τον 27χρονο τραγουδιστή του «Ferto» μετά το τέλος του Sing for Greece 2026, το οποίο παρουσίαζε με τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε: «Να γίνουν πραγματικότητα όλα σου τα όνειρα, αγαπημένο μου παιδί από τις Σέρρες».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Akylas αναδείχτηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision με το «Ferto» συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς από το κοινό αλλά και από δύο επιτροπές (μία ελληνική και μία διεθνή). Οι δύο ημιτελικοί της 70ης διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, θα λάβουν χώρα στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.
