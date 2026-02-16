ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η ερώτηση που ενόχλησε τον Καπουτζίδη μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός Eurovision Γιώργος Καπουτζίδης Ισραήλ

Η ερώτηση που ενόχλησε τον Καπουτζίδη μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ρωτήθηκε για τις διαδηλώσεις που έγιναν για τη συμμετοχή του Ισράηλ την ώρα του διαγωνισμού έξω από το κτήριο

Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ενοχλημένος φάνηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά από ερώτηση που δέχτηκε αφού ολοκληρώθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision.

Την ώρα που πραγματοποιούνταν ο διαγωνισμός, έξω από το κτήριο φέρεται πως γινόντουσαν διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, λοιπόν, ρωτήθηκε για το γεγονός αυτό, ωστόσο δήλωσε πως δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην ρωτούν τέτοια πράγματα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε: «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgg6n3xzt20p)


Σε άλλο σημείο ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για τη συνεργασία του με την Κατερίνα Βρανά και τη Μπέττυ Μαγγίρα: «Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε.
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

