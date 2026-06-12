Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Προβλήματα σε Instagram, Messenger και Facebook
Προβλήματα σε Instagram, Messenger και Facebook
Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών της Meta
Προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες σε Instagram, Facebook και του Messenger, καθώς τις τελευταίες ώρες οι εφαρμογές της Meta έχουν «κρασάρει».
Πολλοί χρήστες είδαν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται συχνά από τους λογαριασμούς τους, ωστόσο λίγο μετά τις 17:20 έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.
Το DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Πολλοί χρήστες είδαν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται συχνά από τους λογαριασμούς τους, ωστόσο λίγο μετά τις 17:20 έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.
Το DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
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