Προβλήματα σε Instagram, Messenger και Facebook
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Προβλήματα σε Instagram, Messenger και Facebook

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών της Meta

Προβλήματα σε Instagram, Messenger και Facebook
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Προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες σε Instagram, Facebook και του Messenger, καθώς τις τελευταίες ώρες οι εφαρμογές της Meta έχουν «κρασάρει».

Πολλοί χρήστες είδαν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται συχνά από τους λογαριασμούς τους, ωστόσο λίγο μετά τις 17:20 έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.

Το  DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
17 ΣΧΟΛΙΑ

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