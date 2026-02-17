Eurovision 2026 - Ελλάδα: Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, δείτε όλη τη δεκάδα
Eurovision 2026 - Ελλάδα: Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, δείτε όλη τη δεκάδα
Ποια χώρα είναι στην κορυφή ως το μεγάλο φαβορί
Στη δεύτερη θέση των προγνωστικών ανέβηκε η Ελλάδα σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, μετά τη νίκη του Akyla με το «Ferto» στον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Πριν από ένα μήνα, πριν ακόμα ανακοινωθεί πως ο 27χρονος τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, τα στοιχήματα έδειχναν πως η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην τρίτη θέση. Μόλις όμως έγινε επίσημο πως ο Akylas είναι ο νικητής του Sing for Greece 2026, η χώρα ανέβηκε μία θέση και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πια βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία. Η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα.
Σε αναρτήσεις στο TikTok, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Σε βίντεο με τίτλο «Eurovision 2026 προσωπικό Top 5», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η θέση, μπροστά από τις Αλβανία, Κύπρο, Δανία και Μάλτα, ενώ σε άλλο αντίστοιχο βίντεο, η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το νέο κομμάτι που κατακτά την κορυφή. Επιπλέον, σε Top 12 βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, η Ελλάδα τοποθετείται σταθερά εντός της πρώτης δυάδας.
