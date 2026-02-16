Good Job Nicky: Οι φωνές της Σοφίας Αλιμπέρτη και του αδερφού του όταν τραγούδησε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε βίντεο
Good Job Nicky: Οι φωνές της Σοφίας Αλιμπέρτη και του αδερφού του όταν τραγούδησε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής με το «Dark Side of the Moon» ήρθε στη δεύτερη θέση, με 33 βαθμούς
Την εμφάνιση του Good Job Nicky στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 παρακολούθησε ζωντανά η Σοφία Αλιμπέρτη, με τη θερμή αντίδρασή της να καταγράφεται σε βίντεο, που κοινοποιήθηκε στα social media.
Η μητέρα του τραγουδιστή βρέθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στον χώρο όπου διεξήχθη ο μεγάλος ελληνικός τελικός, με 14 καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Σοφία Αλιμπέρτη φαίνεται να παρακολουθεί τον Good Job Nicky την ώρα που ερμήνευε το «Dark Side of the Moon» έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Μιχαήλ - Άγγελο Βαρθακούρη. Η μητέρα του καλλιτέχνη κατέγραφε σε βίντεο την εμφάνιση του παιδιού της και παράλληλα, όπως και ο γιος της, φώναζαν, ενώ παρατηρούσαν με μεγάλη προσήλωση τον Good Job Nicky στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο
O Akylas με το «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής, καθώς επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsrm7pcrvd)
Η μητέρα του τραγουδιστή βρέθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στον χώρο όπου διεξήχθη ο μεγάλος ελληνικός τελικός, με 14 καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Σοφία Αλιμπέρτη φαίνεται να παρακολουθεί τον Good Job Nicky την ώρα που ερμήνευε το «Dark Side of the Moon» έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Μιχαήλ - Άγγελο Βαρθακούρη. Η μητέρα του καλλιτέχνη κατέγραφε σε βίντεο την εμφάνιση του παιδιού της και παράλληλα, όπως και ο γιος της, φώναζαν, ενώ παρατηρούσαν με μεγάλη προσήλωση τον Good Job Nicky στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο
O Akylas με το «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής, καθώς επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα