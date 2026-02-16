Good Job Nicky: Οι φωνές της Σοφίας Αλιμπέρτη και του αδερφού του όταν τραγούδησε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε βίντεο

Good Job Nicky την ώρα που ερμήνευε το «Dark Side of the Moon» έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Μιχαήλ - Άγγελο Βαρθακούρη. Η μητέρα του καλλιτέχνη κατέγραφε σε βίντεο την εμφάνιση του παιδιού της και παράλληλα, όπως και ο γιος της, φώναζαν, ενώ παρατηρούσαν με μεγάλη προσήλωση τον Good Job Nicky στη σκηνή.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsrm7pcrvd)