Good Job Nicky: Tο πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή, γράφει πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ο τραγουδιστής είναι ένας από τους 14 καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν απόψε με στόχο την εκπροσώπηση της χώρας
Μία ανάρτηση έκανε ο Good Job Nicky λίγες ώρες πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της χώρας στον διαγωνισμό. Ο τραγουδιστής είναι ένας από τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες και θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι «Dark Side of the Moon».
Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τα παρασκήνια του δεύτερου ημιτελικού στον οποίο εμφανίστηκε, τόνισε πως αυτό που μετράει για εκείνον δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά οι γνωριμίες που έκανε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Την ίδια στιγμή εξήγησε ότι η προσπάθειά του να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας τον ωφέλησε με πολλούς τρόπους.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του, ο Good Job Nicky έγραψε: «Σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, σαν μια ομάδα. Θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στο τέλος θα δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι παρακάτω. Αλλά απόψε, πάνω απ’ όλα, ανεβαίνουμε μαζί. Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε».
Ακολουθεί η ανάρτηση του Good Job Nicky
Περιγράφοντας το τρόπο με τον οποίο τον σημάδεψε η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, μοιράστηκε: «Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα αυτή η εμπειρία. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε. Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε. Την πήρα, τη νιώθω και τη δίνω πίσω. Αν μια λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω σήμερα, είναι η ευγνωμοσύνη».
