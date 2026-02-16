ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιώργος Μαζωνάκης Εξιτήριο ΄Νοσοκομείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση χολής

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου καθώς είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εξιτήριο πήρε από το ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την εγχείρηση που έκανε για την αφαίρεση της χολής του.

Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρείου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε πως το χειρουργείο πήγε καλά και η ανάρρωση του τραγουδιστή κυλά ομαλά. Παρόλο που ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα την ερχόμενη Πέμπτη, δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η επιθυμία του μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε το χειρουργείο, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου το πότε θα επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες ο τραγουδιστής, αρχικά είχε εμφανίσει συμπρώματα ίωσης, όμως κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

