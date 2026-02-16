Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση χολής
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση χολής
Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου καθώς είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης
Εξιτήριο πήρε από το ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την εγχείρηση που έκανε για την αφαίρεση της χολής του.
Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρείου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε πως το χειρουργείο πήγε καλά και η ανάρρωση του τραγουδιστή κυλά ομαλά. Παρόλο που ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα την ερχόμενη Πέμπτη, δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η επιθυμία του μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε το χειρουργείο, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου το πότε θα επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgg5y9lk4nq9)
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες ο τραγουδιστής, αρχικά είχε εμφανίσει συμπρώματα ίωσης, όμως κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».
Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρείου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε πως το χειρουργείο πήγε καλά και η ανάρρωση του τραγουδιστή κυλά ομαλά. Παρόλο που ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα την ερχόμενη Πέμπτη, δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η επιθυμία του μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε το χειρουργείο, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου το πότε θα επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες ο τραγουδιστής, αρχικά είχε εμφανίσει συμπρώματα ίωσης, όμως κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα