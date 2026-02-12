Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε εύρημα χολολιθίασης λέει η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και το ερχόμενο Σάββατο θα κάνει χειρουργείο.
Το Metropolitan εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή αναφέροντας πως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα χειρουργηθεί για πέτρα στη χολή.
Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με συμπτώματα ίωσης και κοιλιακού άλγους.
Η ανακοίνωση:
Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου
