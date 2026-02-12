Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Νοσοκομείο Τραγουδιστής

Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε εύρημα χολολιθίασης λέει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και το ερχόμενο Σάββατο θα κάνει χειρουργείο. 

Το Metropolitan εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή αναφέροντας πως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα χειρουργηθεί για πέτρα στη χολή. 

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με συμπτώματα ίωσης και κοιλιακού άλγους. 

Η ανακοίνωση:

Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης