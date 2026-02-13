Είναι πάρα πολύ καλά, ήθελε να πάει να τραγουδήσει, είπε ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη πριν το χειρουργείο
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Χειρουργείο

Είναι πάρα πολύ καλά, ήθελε να πάει να τραγουδήσει, είπε ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη πριν το χειρουργείο

Ο τραγουδιστής θα χειρουργηθεί έπειτα από τυχαίο εύρημα χολολιθίασης

Είναι πάρα πολύ καλά, ήθελε να πάει να τραγουδήσει, είπε ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη πριν το χειρουργείο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους, ενώ το Σάββατο 14 Φεβρουάριου θα χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε ότι η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ καλή. Όπως είπε μάλιστα, ο τραγουδιστής ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται φέτος, με το ιατρικό προσωπικό να απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημά του.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο γιατρός που παρακολουθεί τον τραγουδιστή ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση”.Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στη χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα. Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης