Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τη νοσηλεία του
Ο νεαρός τραγουδιστής έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας τους

Ιωάννα Μαρίνου
Περαστικά στον Γιώργο Μαζωνάκη έστειλε ο Στέφανος Παπαδόπουλος μετά την είδηση της νοσηλείας του και της επέμβασης, στην οποία αναμένεται να υποβληθεί.

Ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους και το Σάββατο θα κάνει ένα χειρουργείο, έπειτα από τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος  κατέθεσε τον Δεκέμβριο μήνυση σε βάρος του καλλιτέχνη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας τους δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση. Όσο λοιπόν ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Κύπρο για προγραμματισμένη εμφάνιση, εντοπίστηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής «Happy Day» στο αεροδρόμιο και σε ερώτηση για την είδηση της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη,  επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από το θέμα και να περιοριστεί σε μια ευχή για την υγεία του καλλιτέχνη, λέγοντας: «Δεν θέλω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Περαστικά».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgdoazqnc1hl)
